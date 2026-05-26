Los niños serán protagonistas en la Feria del Libro con juegos y teatro

Desde este 27 de mayo, la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz abrirá sus puertas y uno de los espacios más esperados vuelve a ser el pabellón infantil, preparado este año con propuestas educativas, y actividades pensadas para despertar el interés de niños y adolescentes.

La psicopedagoga y coordinadora del pabellón infantil, Risela Brito Álvarez, explicó que para esta versión se han diseñado actividades vinculadas con los derechos humanos y el aprendizaje interactivo.

“Este año tenemos planificado cinco cuentos que hablan acerca de los derechos humanos, dos experiencias inmersivas, una en relación a los bosques chiquitanos y otra para adolescentes o niños referente a gamificación y robótica, además de dos representaciones teatrales”, señaló.

Uno de los principales atractivos será la visita del escritor internacional Fanuel Hanán Díaz, invitado especial de la literatura infantil, quien llegará desde Venezuela para compartir con los pequeños lectores.

“Uno de los cuentos que los niños van a poder conocer en el pabellón se llama No tú no, que trabaja el derecho a la igualdad”, explicó Brito.

La coordinadora también destacó la presencia de invitados especiales vinculados a la cultura japonesa, quienes acercarán a los asistentes a tradiciones como el origami, la gastronomía y la vestimenta típica.

“Los niños también van a aprender a hacer origami. Parte de la cultura japonesa son los origamis y también van a conocer un poco más de la vestimenta y la alimentación. Es una experiencia única”, afirmó.

La feria reunirá alrededor de 100 editoriales y contará con 180 presentaciones de libros para distintas edades, además de más de 30 obras teatrales, actividades recreativas y educativas.

La Feria Internacional del Libro se desarrollará del 27 de mayo al 7 de junio. El horario será de lunes a jueves y domingo de 15:00 a 23:00, mientras que viernes y sábado abrirá desde las 15:00 hasta la medianoche. El ingreso tiene un costo de 25 bolivianos para adultos y los niños menores de 12 años podrán ingresar gratuitamente.

Mira la programación en Red Uno Play