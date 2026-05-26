“No pueden dejar morir a mi padre”: Mototaxista lucha por su vida tras accidente en Santa Fe

Un mototaxista de 53 años permanece internado en terapia intensiva y lucha por su vida tras ser embestido por un vehículo que circulaba a gran velocidad en Santa Fe. Su estado es delicado y la familia pide ayuda para que pueda ser intervenido quirúrgicamente.

Lalo Hurtado, hijo de la víctima, informó que el cuadro médico se agravó debido a múltiples lesiones internas y fracturas sufridas durante el impacto.

“Ayer (lunes) nos dijo el doctor que tiene coágulos de sangre en la cabeza y por las costillas debido a las fracturas”, explicó.

Según el relato del familiar, el golpe fue extremadamente fuerte y provocó lesiones severas en distintas partes del cuerpo. “Lo ha botado unos 50 metros. La mayoría del cuerpo está fracturado”, sostuvo.

Entre las lesiones diagnosticadas se encuentran cinco costillas fracturadas, daños en la pelvis por la parte delantera y posterior, lesiones en el hombro y la espalda, además de hemorragias internas.

“Tiene fracturas en cinco costillas, la pelvis adelante y atrás, el hombro, la paleta y hemorragia por dentro”, detalló.

Debido a la gravedad de las lesiones, el hombre fue trasladado desde el hospital de San Carlos hasta el Hospital Japonés en Santa Cruz. Su hijo explicó que el centro médico de origen no contaba con las condiciones necesarias para atender el caso.

La situación también golpea emocionalmente a los familiares. “Es impotencia verlo mal. Ni a un perro se deja botado pues”, manifestó entre lágrimas.

La familia dejó San Carlos para permanecer al lado del paciente y asegura que no retornará mientras él continúe hospitalizado. “No me voy a mover hasta irme con él a mi casa”, dijo el hijo.

Las dificultades económicas también se han convertido en otra preocupación. Los gastos médicos y recetas están siendo cubiertos con ayuda de amigos y colegas mototaxistas.

La familia pide a las autoridades que intervengan en el caso: “No se puede quedar así, no pueden dejar morir a mi padre”.

Las personas que deseen colaborar con la familia pueden comunicarse al número 73184002.

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