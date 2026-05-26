Alcaldía despliega operativo en el antiguo mercado Los Pozos para despejar aceras y vías

Desde horas de la madrugada, la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana desplegó un operativo de control y resguardo en inmediaciones del mercado antiguo Los Pozos, con el objetivo de recuperar espacios públicos y garantizar la libre circulación de peatones y vehículos.

La intervención se desarrolla principalmente en las calles 6 de Agosto y Aroma, sectores donde, según las autoridades municipales, comerciantes asentados en espacios no autorizados ocupaban aceras, vías públicas e incluso la ciclovía, generando riesgos para quienes transitan por el lugar.

“Nos encontramos realizando un resguardo de los espacios públicos y las aceras para darle libertad de transitabilidad tanto a peatones como a vehículos que circulan por esta zona”, explicó el secretario municipal de Seguridad Ciudadana, Paulo Viruez.

La autoridad indicó que la ocupación irregular obligaba a muchas personas a descender a la calzada para movilizarse, exponiéndose a accidentes de tránsito.

“Se tomaban no solamente las aceras, sino también la calle y la ciclovía, provocando que los peatones tengan que bajar a la vía y puedan sufrir algún accidente”, sostuvo.

Respecto a los comerciantes que vuelvan a instalarse en áreas prohibidas, el municipio aseguró que inicialmente se está realizando una intervención de carácter preventivo y pacífico.

Asimismo, la Alcaldía anunció que el control será permanente para evitar nuevos asentamientos. “Vamos a estar constantemente, las 24 horas, evitando que esta situación vuelva a repetirse”, señaló la autoridad.

El Municipio adelantó que existen otras zonas identificadas con problemas similares, entre ellas el mercado La Ramada, donde además de comerciantes, vehículos estacionados en doble fila generan dificultades para la circulación vehicular y peatonal.

Mira la programación en Red Uno Play