Aguirre denuncia "trasfondo político" en los bloqueos y alerta por pérdidas en Santa Cruz

La vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre, manifestó su preocupación por los 25 días de bloqueos registrados en distintas regiones del país, los cuales han generado graves afectaciones económicas y sociales, particularmente en el departamento cruceño.

“Verdaderamente preocupados y desesperados por la situación que está atravesando el país”, expresó Aguirre, al sostener que las movilizaciones responden a “un trasfondo político” que termina perjudicando directamente a la población.

La autoridad afirmó que Santa Cruz es uno de los departamentos más afectados debido a su rol productivo. “Santa Cruz es el departamento más perjudicado por los efectos económicos que conlleva el hecho de no tener vías transitables”, señaló, al advertir dificultades en la comercialización de productos y el abastecimiento.

En ese marco, alertó sobre el riesgo de una escalada de violencia en los puntos de bloqueo. “Podíamos ser testigos de derramamiento de sangre por confrontación entre sectores de la sociedad civil”, advirtió, en referencia a la situación en San Julián.

Aguirre cuestionó además la falta de intervención efectiva de las fuerzas del orden. “En un Estado de derecho, la Policía Nacional es la instancia llamada a restaurar el orden en nuestro país”, afirmó, al remarcar que el control del orden público no recae en autoridades subnacionales.

La autoridad, también cuestionó la normalización de los bloqueos como mecanismo de presión social. “La ley está hecha para aplicarse”, sostuvo, al considerar que el país atraviesa un escenario de inestabilidad que requiere decisiones estatales más firmes.

Finalmente, reiteró su preocupación por el impacto en el departamento cruceño. “Santa Cruz no puede seguir siendo la región que asume los mayores costos de estas medidas”, concluyó.

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