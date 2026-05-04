Aguirre fija como meta concretar el pacto fiscal para Santa Cruz

La vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre, marcó un tono político en su primer discurso al centrar su intervención en la necesidad de mayores recursos, la defensa de las autonomías y la relación con el nivel central del Estado.

Aguirre afirmó que desde su rol acompañará al gobernador Juan Pablo Velasco en la construcción de una agenda legislativa orientada a concretar el pacto fiscal, lo que, según indicó, implicará modificar normas que han distorsionado el régimen autonómico y limitado la asignación de recursos a las regiones.

“La situación financiera de la Gobernación es crítica, lo dicen los documentos oficiales que la comisión de transición ha podido revisar. Esta realidad no la expongo para señalar culpables, sino para que Santa Cruz sepa con qué estamos trabajando y que no vamos a esconder la verdad debajo de la alfombra”, sostuvo.

En esa línea, cuestionó el modelo centralista y aseguró que existe una distribución desigual de los recursos públicos.

“El modelo centralista ha concentrado más del 80% del presupuesto en el nivel central, mientras las regiones ejecutan competencias con recursos que no alcanzan. El presupuesto de la Gobernación equivale a menos del 1% del Presupuesto General del Estado, esta injusticia tiene que acabar”, afirmó.

La autoridad también defendió la propuesta del “50-50”, señalando que no se trata de una consigna política, sino de una decisión estructural orientada a mejorar la calidad de vida de la población.

“El pacto fiscal no es solo recursos, es iyambae, autodeterminación, es guardia departamental, es currícula regionalizada, es departamentalización de recursos, son ítems para los cruceños, más construcción y mantenimiento de carreteras, más autonomías y menos centralismo”, enfatizó.

Finalmente, Aguirre aseguró que Santa Cruz mantendrá su lucha por las autonomías, pese a lo que calificó como más de dos décadas de “boicot autonómico”.

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