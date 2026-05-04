Transformación educativa responde a los cambios tecnológicos y sociales del siglo XXI

El modelo educativo tradicional ha sido la base de la formación académica en distintos niveles. Sin embargo, los profundos cambios sociales, tecnológicos y laborales han evidenciado sus limitaciones, generando la necesidad de una transformación que responda a las demandas del siglo XXI.

Caroline Ayala, coordinadora nacional de Desarrollo Curricular de Unifranz, explica con claridad este cambio de paradigma: “El modelo educativo como el tradicional es un modelo que ya cumplió su ciclo Hoy en día la dinámica social y tecnológica a nivel mundial es diferente. El niño desde que va creciendo está relacionado con la tecnología y con esa dinámica cambiante que es mucho más acelerada año tras año”, sostiene Ayala.

Esta aceleración tecnológica ha modificado la forma en que las personas acceden a la información, trabajan y se relacionan. En este contexto, la educación no puede mantenerse estática. La transformación educativa surge como respuesta directa a estos cambios globales.

“La transformación del modelo educativo responde a ese contexto global que está pensando en esa aceleración de la evolución de la tecnología, además lo está realizando. Es una actividad constante, es una actividad que está transformando a la sociedad”, explica la académica.

Esta evolución no solo implica la incorporación de tecnología en el aula, sino también la adaptación de metodologías, contenidos y enfoques pedagógicos que preparen a los estudiantes para un entorno dinámico y cambiante.

Del aprendizaje memorístico a las competencias

Uno de los principales cuestionamientos al modelo tradicional es su enfoque centrado en la memorización y la transmisión vertical de contenidos. Durante años, se asumió que adquirir conocimientos teóricos era suficiente para el desempeño profesional. Sin embargo, esta visión ha quedado obsoleta.

“Hemos visto que durante décadas este modelo educativo tradicional estaba centrado solamente en la transmisión o en la información de contenidos de una manera bastante vertical, y por supuesto, memorística.”, explica Ayala.

Hoy en día, el conocimiento por sí solo no garantiza el éxito profesional. Las nuevas demandas del mercado laboral exigen habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la adaptabilidad y la capacidad de aprendizaje continuo. En ese sentido, la especialista enfatiza: “Hoy en día este conocimiento no es suficiente.”

Tecnología, nuevas profesiones y nuevas habilidades

La aparición de nuevas profesiones, impulsadas por la digitalización y la automatización, ha generado la necesidad de formar profesionales con competencias específicas y actualizadas.

“La transformación es también la inclusión de la transformación digital, de la automatización y de la aparición de las nuevas profesiones, que demandan habilidades que la sociedad está exigiendo en este momento”, destaca Ayala.

Esto implica replantear los modelos educativos de la educación superior para incluir no solo conocimientos técnicos, sino también habilidades humanas y sociales que permitan a los estudiantes desenvolverse en entornos diversos.

Formación integral para transformar la sociedad

La educación contemporánea no solo busca formar profesionales competentes, sino también ciudadanos capaces de generar impacto positivo en su entorno. Por ello, el desarrollo de competencias humanas es tan importante como el conocimiento técnico.

“Los profesionales deben demostrar no solamente sus competencias profesionales, sino también las competencias humanas, las competencias que nosotros vamos formando como personas para que ellos puedan ser capaces de adaptarse con facilidad a un entorno laboral, aprender, tener mejora continua, a innovar, a resolver problemas de sus propios contextos laborales”, destaca Ayala.

La transformación del modelo educativo tradicional es una necesidad reconocida a nivel global. Las instituciones de educación superior tienen la responsabilidad de liderar este proceso, formando profesionales con capacidades de adaptación, innovación y aporte al desarrollo social y económico.

En palabras de Ayala, este nuevo enfoque permite “estar con un pie más adelante”, preparando a los estudiantes para enfrentar un mundo en constante evolución.

Así, la educación deja de ser un proceso estático para convertirse en una experiencia dinámica, centrada en el aprendizaje significativo y en la formación de individuos capaces de transformar su realidad.

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