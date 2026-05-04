Una exhibición de Monster Truck terminó en tragedia la tarde del domingo 3 de mayo en la ciudad de Popayán, Colombia, cuando un camión perdió el control, atravesó las barreras de seguridad y arrolló al público que se encontraba a pocos metros del circuito.

El hecho dejó un saldo de tres personas fallecidas y al menos 37 heridas, generando escenas de desesperación entre los asistentes.

Según los primeros reportes, el accidente ocurrió en el sector del Boulevard Rose, durante una maniobra del vehículo en pista. Tras superar varias rampas, el camión no logró frenar, se desvió de su trayectoria y se dirigió directamente hacia la multitud.

Testigos relataron que, al percatarse del peligro, las personas intentaron huir, pero no todos lograron ponerse a salvo a tiempo.

Respuesta de emergencia

Tras el impacto, autoridades locales activaron protocolos de emergencia para atender a los heridos y brindar apoyo a las familias afectadas. Los casos más graves fueron trasladados al Hospital San José, donde equipos médicos trabajaron para estabilizarlos.

El alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, expresó su pesar por lo ocurrido y calificó la jornada como “profundamente dolorosa” para la ciudad.

Posible causa del accidente

Aunque la investigación continúa, la principal hipótesis apunta a una falla en el sistema de frenos, lo que habría impedido que el vehículo se detuviera a tiempo.

De acuerdo con la Policía, el camión se aceleró sin control, impactó contra un poste y luego contra el público.

El vehículo era conducido por Sonia Dilma Segura, reconocida como la única mujer en América Latina habilitada para manejar este tipo de camiones. Tras el accidente, resultó herida y fue trasladada a un centro médico, donde se encuentra fuera de peligro.

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