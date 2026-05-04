Venezolanos responden al llamado de Machado y exigen la liberación de los presos políticos

Venezolanos se concentraron este domingo en varias ciudades de su país para pedir por la liberación de los presos políticos, luego de que la líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, realizara una convocatoria en más de 120 ciudades del mundo.



En Caracas, decenas de personas se reunieron frente a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocida como El Helicoide, donde elevaron pancartas para exigir democracia en Venezuela y exhibieron fotos de los presos políticos junto a familiares, activistas políticos y representantes de ONG.



La defensora de derechos humanos Sairam Rivas manifestó que el Gobierno de Venezuela no puede hablar de reconciliación mientras "El Helicoide siga operando como centro de tortura".



Rivas recordó que, la próxima semana, familiares de presos políticos cumplirán cuatro meses en vigilia permanente a las afueras de varias cárceles de Venezuela, donde están desde enero luego de que autoridades anunciaran la excarcelación de un "número importante" de personas, lo que generó expectativas de liberaciones que se mantienen hasta hoy.



Por su parte, Diego Casanova, activista de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, pidió no olvidar a los presos políticos en Venezuela, donde aseguró se mantienen "intactas" las "políticas de terror y persecución".



Desde Maracaibo, en el estado Zulia (noroeste), Jorge Bocourt, coordinador en la ciudad de Vente Venezuela, el partido de Machado, condenó que en el país se considere el libre pensamiento como un "acto criminal".

"Estamos exigiendo la liberación de todos los presos políticos para que puedan estar plenamente en libertad, como todos los ciudadanos, para ejercer sus derechos constitucionales", manifestó Bocourt en declaraciones a EFE.



El activista aseguró que el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez se "está acomodando" para "ganar tiempo" y permanecer en el poder, por lo que abogó por una transición con elecciones "libres y justas" para garantizar el "rescate de la democracia en Venezuela", aunque hasta la fecha las autoridades del país han dejado en segundo plano el tema electoral y han priorizado la economía.



En la jornada de este domingo, el equipo de Comunicación de Vente Venezuela registró concentraciones en más de 150 ciudades en países como España, Italia, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Francia, así como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Chile, Panamá, Ecuador, Uruguay, Colombia, Perú y otros.



Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 454 presos políticos, entre ellos 41 extranjeros o con doble nacionalidad, cuando en el país sigue en vigor una ley de amnistía limitada a ciertos delitos y períodos de tiempo específicos.



El Gobierno de Venezuela suele intercambiar los términos y afirmar que en el país hay "políticos presos", mientras asegura que están encarcelados por la comisión de delitos, una postura que rechazan diversas organizaciones no gubernamentales y partidos opositores.



Las autoridades venezolanas han reportado más de 8.000 personas amnistiadas, de las cuales la gran mayoría tenía medidas restrictivas de libertad, pero no se ha publicado un listado oficial con las identidades de los beneficiados por esta ley, que fue aprobada en febrero. EFE



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