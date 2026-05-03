Nuevos elementos han salido a la luz en el caso del asesinato de Carolina Flores, exreina de belleza, ocurrido en un departamento de Polanco, en la Ciudad de México.

Información difundida por la creadora de contenido Jostin Montilla, conocida como La Parcerita Postin, indica que que Erika María Herrera, suegra de la víctima, habría realizado diversas búsquedas en internet días antes del crimen, lo que refuerza la hipótesis de una posible premeditación.

De acuerdo con estos reportes, los registros provendrían presuntamente del teléfono móvil de la detenida y mostrarían consultas relacionadas con vuelos y rutas hacia Venezuela, país al que huyó tras el homicidio.

Búsquedas previas al crimen

Entre las búsquedas que se han difundido destacan frases como “quiero viajar de Ciudad de México a Barcelona Venezuela”, “vuelos a Barcelona Venezuela con escala en Panamá” y “vuelos a Panamá y Venezuela Barcelona”. Estas consultas habrían sido realizadas el 5 de abril de 2026, es decir, diez días antes del asesinato.

El crimen ocurrió el 15 de abril dentro de un inmueble en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la capital. Un día después, la presunta agresora habría abandonado el país, lo que sugiere que el plan de escape ya estaba definido.

Además, versiones no confirmadas indican que Herrera habría preparado su llegada a Venezuela con anticipación, incluso con la renta de un inmueble en el estado de Anzoátegui, específicamente en la ciudad de Barcelona.

Huida y captura en Venezuela

Tras el asesinato, la mujer habría tenido cerca de 24 horas para salir de México antes de que se activaran los mecanismos de búsqueda internacional. La alerta de Interpol se emitió posteriormente, lo que facilitó su salida del país sin restricciones inmediatas.

Fue hasta el 29 de abril cuando autoridades venezolanas, en coordinación con instancias mexicanas, lograron su detención en el municipio El Hatillo, en Caracas. De acuerdo con los reportes, fue localizada en una zona residencial y al momento de su captura contaba con dinero en efectivo.

Actualmente, Erika María Herrera permanece bajo custodia mientras se lleva a cabo el proceso legal para su extradición a México, donde enfrenta una orden de aprehensión por el delito de feminicidio.

Con información de PubliNews.

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