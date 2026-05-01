Tras el impacto inicial de su captura, nuevos pormenores sobre la detención de Erika María Guadalupe Herrera, señalada como la presunta autora material del asesinato de la ex reina de belleza Carolina Flores, pintan el retrato de un arresto cargado de resistencia, tecnicismos legales y una huida fríamente calculada.

La "trampa" del desacato: Así cayó la sospechosa

Aunque el mundo ya sabía de su detención, esta mañana, según informa Univision, el corresponsal Norberto Mazza (N+ Foro) reveló que la captura de Herrera no comenzó directamente por el homicidio. Ante la urgencia de retenerla mientras se formalizaba la ficha roja de INTERPOL, las autoridades venezolanas utilizaron un recurso común en arrestos callejeros: el desacato a la autoridad.

Al momento de ser interceptada, la mujer de 63 años no mostró sumisión. Por el contrario, enfrentó a los agentes con una postura desafiante:

“Se negó a ser detenida. Cuestionaba por qué lo hacían, alegando que estaba en otro país y que no tenían autoridad para detenerla por un delito que, según ella, no cometió”, reportó Mazza.

Esta actitud le dio a la policía la ventana de 48 horas necesaria para que los documentos oficiales desde la Ciudad de México llegaran a Caracas, permitiendo su arresto formal por la presunción de homicidio.

Cronología de una huida facilitada

La investigación arroja datos alarmantes sobre la velocidad con la que Herrera abandonó México. Se confirma que ingresó a Venezuela vía Panamá el pasado 16 de abril, apenas 24 horas después del brutal asesinato de la ex Miss Baja California.

Este escape relámpago habría sido posible gracias a una demora clave: su propio hijo y esposo de la víctima, Alejandro Sánchez, tardó un día entero en denunciar el crimen ante las autoridades mexicanas. Ese tiempo de "gracia" fue suficiente para que su madre cruzara fronteras antes de que se activaran las alertas migratorias.

Estado actual: A la espera de la extradición

Actualmente, Erika María Guadalupe Herrera permanece bajo custodia en las dependencias de la INTERPOL en Caracas.

Situación legal: Se encuentra a la espera de que concluyan los trámites diplomáticos entre México y Venezuela.

Defensa: Hasta el momento, no existe una versión oficial de la acusada más allá de su negación rotunda durante el forcejeo de su captura.

Próximo paso: Una vez que se reciba la documentación oficial completa, se procederá a su extradición para que sea juzgada en territorio mexicano por el asesinato que ha conmocionado al país.

El caso de Carolina Flores Gómez entra así en su etapa definitiva, donde la justicia busca cerrar el círculo sobre una tragedia familiar que terminó en un crimen trasfronterizo.

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