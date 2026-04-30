Las autoridades judiciales de Costa Rica anunciaron este jueves un hito en la investigación criminal del país tras la detención de un hombre de 49 años, de apellido Forbis y conocido bajo el alias de "Zapatero", a quien se le atribuye el perfil de un asesino serial.

El sujeto es sospechoso de violar y asesinar mediante asfixia a al menos cuatro mujeres en la provincia de Limón, en la costa caribeña.

El rastro genético: La clave del arresto

La captura fue posible gracias a un "match" en el laboratorio de genética forense. Los investigadores lograron vincular a Forbis con la muerte de Elsie Yolanda Martínez Ramírez, de 50 años, cuyo cuerpo fue hallado con signos de violencia sexual en playa Cieneguita en diciembre de 2019.

Al cruzar estos datos biológicos con la base de datos de casos sin resolver (cold cases), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) descubrió coincidencias alarmantes con otros tres homicidios ocurridos entre enero y junio de 2011.

Patrón de "depredador": Víctimas en extrema vulnerabilidad

Según el informe criminológico, el sospechoso seguía un patrón de conducta metódico y letal:

Perfil de las víctimas: Mujeres de entre 27 y 50 años en condición de indigencia o extrema vulnerabilidad social.

Modus operandi: Las víctimas presentaban signos de agresión sexual severa y morían por asfixia, presuntamente ejecutada con sus propias prendas de vestir.

Zona de ataque: Todos los crímenes registrados se concentraron en la localidad de Cieneguita, Limón.

"En los asesinos seriales hay una evolución. Empiezan con delitos sexuales y avanzan hasta el éxtasis donde quitan la vida", explicó Michael Soto, director interino del OIJ.

El misterio del "periodo de enfriamiento"

Un detalle que analizan las autoridades es el vacío de ocho años (2011-2019) entre los crímenes conocidos. En la psicología criminal, esto se conoce como "periodo de enfriamiento". Los investigadores indagan si el sospechoso estuvo en prisión por otros delitos, si se desplazó a otras zonas del país o si existen más víctimas aún no identificadas.

A pesar de la contundencia de la evidencia genética que lo vincula a los tres asesinatos de 2011, las autoridades advirtieron que esos casos específicos podrían estar prescritos según la legislación costarricense. No obstante, la evidencia servirá para fortalecer la acusación por el crimen de 2019, el cual sigue vigente.

Tras su captura, un juzgado dictó seis meses de prisión preventiva contra alias "Zapatero", mientras la Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género profundiza en las pesquisas de un caso que ha estremecido a la opinión pública de este país centroamericano, poco habituado a reportes de crímenes seriales.

Con datos de CR Hoy, EFE y Noticias Costa Rica.

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