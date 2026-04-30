Un emotivo momento registrado en Blumenau, Brasil, ha conmovido a miles de personas en redes sociales. Nina, una yegua que durante ocho años acompañó a su dueño Pedro Krug, asistió a su funeral y protagonizó una escena que tocó el corazón de todos los presentes.

Durante la ceremonia, el animal fue llevado hasta el ataúd y, al acercarse, emitió un relincho que muchos interpretaron como una muestra de dolor y despedida. La reacción sorprendió a familiares y asistentes, quienes presenciaron en silencio el gesto cargado de emoción.

Pedro Krug era conocido por su amor hacia los animales y por el estrecho vínculo que mantenía con Nina, a quien cuidaba y entrenaba con dedicación. Incluso, solía llevarla para que otras personas pudieran compartir momentos con ella, fortaleciendo aún más esa conexión especial.

El video del instante rápidamente se volvió viral, destacando la sensibilidad y lealtad del animal.

Para muchos, la escena reflejó el profundo lazo que puede existir entre humanos y animales, dejando una despedida tan inusual como conmovedora.

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