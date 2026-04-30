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Internacional

Reacción inmediata: marido deja inconsciente a sujeto que tocó a su esposa

El video se volvió viral y reabre el debate sobre los límites entre defensa y violencia. El hecho ocurrió mientras la pareja jugaba pool.

Red Uno de Bolivia

30/04/2026 12:33

un hombre noqueó a otro tras acoso a su esposa en un bar. Imagen captura.
Estados Unidos

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Un video viral captado por cámaras de seguridad en un bar de Estados Unidos volvió a generar polémica en redes sociales, luego de que un hombre noqueara de un golpe a otro sujeto que presuntamente acosó a su esposa.

Las imágenes, difundidas en plataformas como X y retomadas por el New York Post, muestran a una pareja preparándose para jugar pool en un local casi vacío.

En la grabación se observa cómo un hombre, aparentemente en estado de ebriedad, se acerca a la mujer y le toca la cola. Ella lo aparta de inmediato.

El esposo, que presencia la escena, reacciona segundos después: corre hacia el sujeto y le propina un golpe directo al rostro, dejándolo inconsciente en el suelo.

Momento de tensión

En medio de la reacción, la mujer intenta intervenir para evitar la agresión, pero el impacto termina alcanzándola de forma accidental, provocándole dolor en el rostro.

Minutos después, un empleado del bar se acerca al agresor y le indica que debe retirarse del lugar.

Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de los involucrados ni si hubo denuncias o acciones legales. Tampoco se precisó la ciudad exacta donde ocurrió el hecho.

El video, que tendría al menos un año de antigüedad, volvió a viralizarse recientemente, generando un intenso debate en redes sobre los límites entre la defensa ante un acto de acoso y el uso de la violencia.

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