Suspenden salidas a los Yungas por marcha de choferes en La Paz

Las salidas hacia el norte y sur de Los Yungas fueron suspendidas este miércoles desde la terminal de Minasa, en la ciudad de La Paz, debido a la movilización de choferes que se dirigen en marcha hacia el centro paceño.

La medida responde a la concentración de transportistas en la tranca de Urujara, desde donde iniciaron una protesta exigiendo resarcimiento por los daños ocasionados a sus motorizados a causa de la presunta mala calidad del combustible.

“Las salidas tanto al norte como al sur de Los Yungas están suspendidas. Los choferes están en una marcha rumbo al centro de la ciudad exigiendo el resarcimiento por la mala calidad del combustible que ha dañado sus motores”, se informó desde el lugar.

Los transportistas también demandan garantías sobre la calidad del carburante, así como soluciones a las condiciones de las carreteras que, aseguran, se encuentran en mal estado.

En la terminal, el panorama es de paralización total: oficinas cerradas, ventanillas sin atención y pasajeros varados que llegaron en busca de transporte sin conocer la suspensión del servicio.

Se prevé que la movilización genere congestionamiento vehicular en el centro de la ciudad, mientras los choferes mantienen sus demandas a la espera de ser atendidos por las autoridades.

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