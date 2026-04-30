“Cierro una etapa, pero no la lucha”: Camacho se despide de la Gobernación de Santa Cruz

El gobernador saliente de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, anunció el cierre de su etapa al frente del departamento con un mensaje cargado de tono político y emocional, en el contexto de la transición hacia nuevas autoridades electas en los comicios subnacionales.

“Hoy cierro una etapa profundamente significativa en mi vida: la de haber sido gobernador de Santa Cruz por la confianza de su gente”, expresó a través de una publicación pública.

En su pronunciamiento, la autoridad saliente hizo referencia a los momentos más complejos de su gestión, incluyendo su aprehensión, que calificó como un “secuestro político”.

Aseguró que estos hechos no lograron afectar sus principios:

“Intentaron frenar, por la fuerza, el mandato que el pueblo cruceño había decidido en las urnas. Pero no pudieron quebrar nuestras convicciones”.

Camacho reafirmó su visión política para el país, insistiendo en:

El fortalecimiento del modelo productivo cruceño

La profundización de las autonomías

El avance hacia un modelo federal

Una distribución más equitativa de recursos bajo el esquema “50-50”

Además, sostuvo que Bolivia debe avanzar hacia un modelo basado en “producción, trabajo, libertad, descentralización y respeto a la voluntad del pueblo”.

Agradecimientos y cierre

En la parte final de su mensaje, expresó su agradecimiento a la ciudadanía, a su equipo de trabajo y a su familia, destacando el respaldo recibido durante su gestión.

“Me voy de esta etapa con gratitud, pero también con la convicción intacta”, afirmó.

El gobernador saliente dejó en claro que su salida del cargo no implica un retiro de la vida pública.

“Esto no es una despedida. Es solo un cambio de escenario para seguir sirviendo con el mismo compromiso de siempre”, concluyó.

La transición se da tras la elección de nuevas autoridades departamentales, marcando el cierre de una gestión atravesada por tensiones políticas y debates sobre el modelo autonómico en Bolivia.

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