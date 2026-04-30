Ordenan aprehensión del exministro Edgar Montaño por caso del Sillar

La Fiscalía de La Paz emitió una orden de aprehensión contra el exministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, en el marco de la investigación por el caso “El Sillar”, donde se indagan presuntas irregularidades en la ejecución de este proyecto vial.

La disposición fue ejecutada por la Policía Boliviana junto a un acta de notificación, mientras el Ministerio Público avanza en las investigaciones por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

De acuerdo con la información oficial, el proceso se encuentra en etapa investigativa y en las próximas horas se prevé que se definan las medidas cautelares que podrían aplicarse en contra de la exautoridad.

El caso “El Sillar” está relacionado con cuestionamientos sobre la gestión y ejecución de obras en esta importante vía, considerada estratégica para la conexión interdepartamental.

Se espera que en las siguientes horas se conozca la situación jurídica de Montaño, en una audiencia donde se determinarán las medidas a seguir en este caso.

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