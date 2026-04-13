Emiten nueva orden de aprehensión contra la expresidenta de la Aduana, Karina Serrudo

El Ministerio Público emitió una nueva orden de aprehensión contra la expresidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, en el marco de la investigación por la presunta compra irregular de un escáner en la frontera de Tambo Quemado.

La disposición se da luego de que la exautoridad no se presentara a declarar pese a haber sido legalmente notificada, motivo por el cual el fiscal del caso determinó su aprehensión para garantizar su comparecencia.

En el mismo proceso, un juez determinó medidas cautelares para seis exfuncionarios de la estatal. Cuatro de ellos fueron enviados con detención preventiva a los penales de San Pedro y Obrajes, mientras que dos deberán cumplir detención domiciliaria.

El caso es investigado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, conducta económica, falsedad material y falsedad ideológica, relacionados con la adquisición de un escáner destinado al control de mercancías y lucha contra el contrabando.

Desde la Fiscalía se informó que las investigaciones continúan y que se prevé convocar a más personas a declarar en calidad de testigos o sindicados.

Asimismo, se confirmó que existen otras órdenes de aprehensión en curso, mientras se trabaja en la ubicación de los implicados que aún no comparecieron ante la justicia.

El caso sigue en etapa investigativa y busca esclarecer posibles responsabilidades en la compra del equipo, cuestionado por un presunto sobreprecio en su adquisición

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