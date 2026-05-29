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Dirigentes Túpac Katari ratifican bloqueos y descartan diálogo con el Gobierno

La organización Túpac Katari descartó participar en las mesas de diálogo impulsadas por el Gobierno, ratificó los bloqueos y exigió la renuncia del presidente Rodrigo Paz, advirtiendo que mantendrá las presiones junto a otros sectores movilizados.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

29/05/2026 7:53

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Foto: Representantes de la organización Túpac Katari se pronuncian ante convocatoria del presidente Rodrigo Paz al diálogo. Captura de pantalla.
La Paz

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La dirigencia de la organización Túpac Katari rechazó de manera categórica cualquier posibilidad de diálogo con el Gobierno nacional y lanzó un ultimátum al presidente Rodrigo Paz, exigiendo su renuncia y advirtiendo que, de no hacerlo, será retirado mediante una “convulsión social”.

Ultimátum a presidente Paz

Durante una declaración pública, representantes de esta organización señalaron que no asistirán a las mesas de diálogo impulsadas por el Ejecutivo y cuestionaron la legitimidad de la convocatoria.

“También le vamos a dar un ultimátum al señor Rodrigo Paz. Se acaba su tiempo. Tarde o temprano se va a ir con una convulsión social”, advirtieron.

Los dirigentes denunciaron además presuntas amenazas contra sectores movilizados y aseguraron que no negociarán mientras existan personas detenidas y heridas en medio del conflicto.

Convocatoria a sectores

Asimismo, cuestionaron que el Gobierno convoque únicamente a sectores afines, a quienes calificaron como “llunk’us y pongos políticos”, y negaron haber recibido invitaciones formales para participar del diálogo nacional.

“Jamás ha llegado una invitación a nuestras organizaciones. Nosotros no vamos a negociar sobre la sangre derramada de nuestros hermanos”, afirmaron representantes de la provincia Camacho.

Desde el sector también ratificaron que mantendrán firmes los puntos de bloqueo y aseguraron que continuarán coordinando medidas de presión junto a organizaciones como Bartolina Sisa y otros sectores movilizados del departamento de La Paz.

Los dirigentes sostienen que el conflicto responde al rechazo a decisiones gubernamentales que, aseguran, fueron asumidas sin consulta a las bases sociales y reiteran que su principal demanda continúa siendo la renuncia del mandatario.

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