Diálogo nacional continuará este jueves con veedores internacionales

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, confirmó que la reunión sostenida con representantes de distintos sectores movilizados ingresó en un cuarto intermedio y se reinstalará este jueves 28 de mayo con la participación de veedores nacionales e internacionales, en busca de avanzar en soluciones concretas a los conflictos sociales que atraviesa el país.

La autoridad explicó que durante el encuentro se logró establecer una hoja de ruta y una serie de tareas que deberán ser trabajadas en las próximas horas como parte del proceso de concertación. También remarcó que todos los actores convocados comparten un mismo propósito: restablecer la tranquilidad y encontrar salidas democráticas a la crisis mediante el diálogo.

Lupo indicó además que los acuerdos alcanzados serán reflejados en un comunicado consensuado entre las partes, cuyo contenido será dado a conocer oficialmente por las autoridades en las próximas horas.

Bloqueos en La Paz

Consultado sobre un posible levantamiento inmediato de medidas de presión, aclaró que aún se trabaja en las condiciones necesarias para garantizar la participación de todos los dirigentes que representan a las organizaciones movilizadas.

“Se está trabajando una serie de elementos que faciliten la presencia de todos los dirigentes que representan a las organizaciones movilizadas”, sostuvo.

La reunión de este jueves contará con la presencia de representantes de organismos internacionales, la Defensoría del Pueblo, instancias de derechos humanos y otros sectores sociales convocados para reforzar la transparencia del proceso y contribuir a una salida concertada al conflicto.

Las declaraciones de Lupo se producen en medio de una jornada marcada por bloqueos y tensión social, mientras diferentes sectores exigen respuestas urgentes ante la crisis que afecta principalmente al abastecimiento, el transporte y la actividad económica en La Paz y otras regiones del país.

Mira la programación en Red Uno Play