Así fue entregado a la Policía Federal de Brasil, Gerson Palermo, capturado en un operativo antidroga en Santa Cruz

Bajo un estricto dispositivo de seguridad, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) trasladó este miércoles a Gerson Palermo, identificado como uno de los presuntos líderes del Primer Comando Capital (PCC), hasta el Aeropuerto Internacional Viru Viru, donde se concretó su expulsión hacia Brasil.

El ciudadano brasileño, que registra una condena de 126 años en su país y permanecía prófugo desde 2020, fue entregado a efectivos de la Policía Federal brasileña, quienes lo trasladarán en un avión oficial para que responda ante la justicia de su país.

De acuerdo con el informe policial, Palermo fue capturado el martes en el municipio de Cotoca, donde habría permanecido oculto bajo la identidad de un supuesto productor agropecuario. Su ubicación y posterior aprehensión fueron posibles gracias a labores de inteligencia realizadas por unidades antidroga.

Este miércoles, el operativo de traslado estuvo fuertemente resguardado por efectivos especializados, quienes escoltaron al detenido desde su salida hasta su llegada al aeropuerto, donde se coordinó su entrega oficial a las autoridades brasileñas.

Un bus de color amarillo, escoltado por la Policía Boliviana e Interpol, transportó al detenido hasta la pista aeroportuaria, donde abordó la aeronave que lo trasladó a Brasil.

Se espera un informe oficial sobre la entrega de Palermo y los detalles finales del operativo, que se desarrolló entre el martes, día de su captura, y este miércoles, cuando se concretó su expulsión.

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