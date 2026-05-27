En un operativo de control realizado en bodegas de empresas de transporte del municipio de Puerto Suárez, en Santa Cruz, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) halló marihuana escondida al interior de dos aires acondicionados enviados como encomienda.

La intervención se desarrolló en el marco del Plan de Operaciones “200 Años de Servicio”, durante la revisión de cargas y paquetes. El hallazgo fue posible gracias al trabajo del can antidroga “Taurus”, que alertó de manera positiva sobre dos cajas de cartón consideradas sospechosas.

Tras la requisa, los agentes abrieron las cajas y encontraron en su interior dos equipos de aire acondicionado. Al verificar los aparatos, descubrieron nueve paquetes con una sustancia verduzca camuflada en su estructura.

La sustancia fue sometida a prueba de campo y dio resultado positivo para marihuana, por lo que fue secuestrada por efectivos antidrogas para continuar con las investigaciones.

Desde la Felcn destacaron la labor del can “Taurus”, entrenado para detectar sustancias controladas incluso bajo métodos de ocultamiento en encomiendas. Su intervención permitió descubrir el cargamento pese a que estaba escondido dentro de los electrodomésticos.

Mira la programación en Red Uno Play