Confirmado como feminicidio: Policía busca a Maklin Vargas por el deceso de su suegra en Tarata

Lo que inicialmente se investigaba como una agresión fatal en el municipio de Tarata ha sido plenamente confirmado por las autoridades como el cuarto feminicidio registrado en el departamento de Cochabamba en lo que va del año 2026. La víctima, Sofía Vásquez, de 56 años, perdió la vida la madrugada de este martes tras recibir múltiples puñaladas por parte de su yerno, al intentar defender a su hija de una violenta agresión.

El principal sospechoso ha sido identificado como Maklin Vargas Villanueva, de 28 años, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

Una discusión familiar que terminó en tragedia

De acuerdo con el informe brindado por el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), Marcelo Núñez, el trágico desenlace ocurrió luego de que la familia asistiera a un acontecimiento social (un cumpleaños) donde se consumieron bebidas alcohólicas.

Al retornar al inmueble, Vargas Villanueva comenzó a agredir físicamente a su pareja. Ante la violencia, la víctima y su madre, Sofía Vásquez, lograron enviar a una menor de edad fuera de la vivienda para pedir auxilio. Sin embargo, el agresor sacó a su esposa del dormitorio a empujones y la botó de la casa. Por temor, la joven no reingresó de inmediato; cuando lo hizo minutos después, el atacante ya había escapado, encontrando a su madre gravemente herida en el suelo.

"Podemos manifestar que (...) la persona tiene dos heridas punzocortantes en la región del tórax, en el lado izquierdo. Presenta una herida cortante en la región supraciliar (encima de la ceja derecha). Estas heridas son visibles", detalló el director de la FELCV, basándose en el informe médico forense. Las lesiones, por su profundidad, acabaron con la vida de la mujer de forma casi instantánea.

Operativos de búsqueda y clamor de justicia

El cuerpo de Sofía Vásquez permanece en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), hasta donde llegaron sus familiares compungidos para retirar los restos y exigir el pronto actuar de la justicia.

"No sé dónde se habrá ido, parece que están buscando en vano... Ojalá los policías nos ayuden", manifestó entre lágrimas una de las familiares de la víctima, visiblemente consternada por el paradero desconocido del agresor.

Por su parte, Núñez confirmó que el personal de inteligencia y efectivos de la FELCV de Tarata continúan movilizados en la zona del hecho y alrededores para dar con el paradero de Maklin Vargas Villanueva. La autoridad informó que el sujeto no registre antecedentes previos y que una situación de violencia familiar, exacerbada por el estado etílico, haya escalado hasta convertirse en una tragedia de esta magnitud.

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