Feminicida de Liliana confiesa el crimen y se someterá a procedimiento abreviado

El caso que conmocionó al departamento de Cochabamba al inicio de este año ha dado un giro definitivo. Omar, el sujeto de 50 años aprehendido tras una intensa persecución en las cercanías del estadio Félix Capriles, confesó formalmente ser el autor del feminicidio de Liliana Ingrid Céspedes (31).

Tras la declaración informativa ante el Ministerio Público, la Fiscalía confirmó que el imputado decidió someterse a un procedimiento abreviado. Esta figura legal implica la aceptación de culpabilidad a cambio de una sentencia inmediata, la cual, según las leyes bolivianas para este delito, corresponde a 30 años de prisión sin derecho a indulto en el penal de El Abra.

Una confesión tras una red de mentiras

La confesión pone fin a la cínica coartada que el agresor mantuvo durante casi 48 horas. Según los antecedentes, el sujeto —quien era enamorado de la víctima desde hace un año— intentó encubrir el crimen participando incluso en las brigadas de búsqueda junto a la familia, asegurando que Liliana se había marchado voluntariamente.

Sin embargo, la crueldad quedó al descubierto cuando familiares ingresaron por la fuerza a su vivienda en Sacaba, hallando el cuerpo de la joven madre envuelto en frazadas. La autopsia legal confirmó que la causa del deceso fue asfixia mecánica por estrangulamiento, además de hallarse indicios de agresión sexual.

Dos niños en la orfandad

Mientras se espera la lectura de la sentencia condenatoria, el dolor persiste en la zona de El Abra. Liliana, descrita por sus hermanos como una mujer trabajadora y dedicada, deja en la orfandad a dos niños de 6 y 11 años.

La víctima tenía proyectado inscribirse en la carrera de Enfermería en esta gestión para mejorar la calidad de vida de sus hijos. "Me la mató como si fuera un perro", lamentó la hermana de la víctima, quien hoy, junto a otros familiares, mantiene una vigilia exigiendo que el proceso se cierre con el traslado inmediato del feminicida a la cárcel de máxima seguridad.

Con la confesión y el proceso abreviado, la justicia boliviana cierra el primer caso de feminicidio de 2026 en tiempo récord, aunque el vacío dejado en la familia de Liliana resulta irreparable. En las próximas horas, el juez de turno ratificará la sentencia que enviará a Omar a cumplir tres décadas de reclusión.

