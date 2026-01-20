Liliana Céspedes: El sueño truncado de la madre que trabajaba sin descanso para sus dos hijos

Liliana Ingrid Céspedes no era solo una cifra en los reportes policiales; era, en palabras de sus seres queridos, el "motor de su familia". La joven madre, cuya vida fue arrebatada de forma violenta, es recordada hoy como una mujer incansable que dividía sus días entre el trabajo en un restaurante de pollo broaster y el cuidado abnegado de sus dos pequeños hijos de 6 y 11 años.

Una vida de esfuerzo y sacrificio

Cada mañana, Liliana cumplía el turno matutino en una pollería del municipio de Sacaba. Su compromiso con el bienestar de su hija de 10 años y su pequeño de 6 la llevaba a trabajar incluso los fines de semana.

"Mi sobrina era muy dedicada a su familia. Ella trabajaba duro para sus hijos; era la más querida por su mamá, sus tías y su abuela", relató su tía entre lágrimas, visiblemente afectada por la brutalidad del crimen. Ese esfuerzo diario no solo buscaba cubrir las necesidades básicas de los menores, sino también financiar su propio sueño: ingresar a la carrera de Enfermería para mejorar su futuro y el de su entorno.

El vacío de la orfandad

La muerte de Liliana ha dejado un vacío irreparable, no solo en el ámbito emocional, sino también en la estructura de una familia que dependía de su fuerza. Hoy, dos niños enfrentan la orfandad en un estado de vulnerabilidad extrema.

Ante esta situación, la Fundación Voces Libres ha tomado contacto con los parientes para brindar un apoyo integral. "La familia nos ha pedido colaboración legal y en diferentes áreas para sobrellevar esta situación. Estamos velando por los niños que han quedado en desamparo", informó Karen Iporre, representante de la fundación, quien lamentó que este sea el primer hecho de sangre contra una mujer en el departamento en este inicio de año.

Un luto que exige justicia

El velorio de Liliana se llevará a cabo en la zona donde ella trabajaba, un lugar que fue testigo de su lucha diaria. Sus familiares, amigos y vecinos se preparan para darle el último adiós, pero con una consigna clara que resuena en todo Sacaba: que su muerte no quede impune.

Para sus allegados, recordar a Liliana como una mujer trabajadora y dedicada es la mejor manera de honrar su memoria frente a un crimen que ha truncado un proyecto de vida basado en el amor y la superación personal.

