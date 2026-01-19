TEMAS DE HOY:
Policial

Sacaba: mujer es hallada sin vida y su pareja es buscada como principal sospechoso

La víctima, de aproximadamente 30 años, fue encontrada sin vida dentro de su vivienda con evidentes signos de violencia. La Policía activó operativos para dar con el principal sospechoso.

Red Uno de Bolivia

19/01/2026 13:31

Foto Red Uno
Cochabamba, Bolivia

La violencia vuelve a golpear a Cochabamba. Una mujer de alrededor de 30 años fue hallada sin vida al interior de su vivienda en el municipio de Sacaba, con signos visibles de violencia, en un hecho que es investigado como presunto feminicidio.

Fueron vecinos de la víctima quienes alertaron a la Policía, lo que permitió la llegada inmediata de efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), que asumieron el caso por tratarse de una mujer como víctima fatal.

De manera preliminar, se conoció que la mujer habría sostenido una fuerte discusión con su pareja horas antes del hecho. Tras el presunto crimen, el hombre se dio a la fuga, por lo que es considerado el principal sospechoso.

Personal policial inició las investigaciones correspondientes y se activaron operativos de búsqueda y captura para dar con el paradero del presunto agresor.

De confirmarse el delito, este caso se convertiría en el primer feminicidio registrado en Cochabamba en la gestión 2026, encendiendo nuevamente las alertas sobre la violencia contra las mujeres y la urgencia de respuestas efectivas por parte de las autoridades.

