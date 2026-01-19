Sacaba: mujer es hallada sin vida y su pareja es buscada como principal sospechoso

La violencia vuelve a golpear a Cochabamba. Una mujer de alrededor de 30 años fue hallada sin vida al interior de su vivienda en el municipio de Sacaba, con signos visibles de violencia, en un hecho que es investigado como presunto feminicidio.

Fueron vecinos de la víctima quienes alertaron a la Policía, lo que permitió la llegada inmediata de efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), que asumieron el caso por tratarse de una mujer como víctima fatal.

De manera preliminar, se conoció que la mujer habría sostenido una fuerte discusión con su pareja horas antes del hecho. Tras el presunto crimen, el hombre se dio a la fuga, por lo que es considerado el principal sospechoso.

Personal policial inició las investigaciones correspondientes y se activaron operativos de búsqueda y captura para dar con el paradero del presunto agresor.

De confirmarse el delito, este caso se convertiría en el primer feminicidio registrado en Cochabamba en la gestión 2026, encendiendo nuevamente las alertas sobre la violencia contra las mujeres y la urgencia de respuestas efectivas por parte de las autoridades.

Mira la programación en Red Uno Play