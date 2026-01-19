¡Atención! Esta semana se viene un feriado nacional y fin de semana largo

Si ya estás pensando en tu próximo descanso, hay buenas noticias. El calendario de feriados 2026 en Bolivia llega con varias fechas que caerán en lunes o viernes, además de traslados oficiales, lo que permitirá nueve periodos de descanso prolongado a lo largo del año.

El ciclo de feriados arranca temprano. El Día del Estado Plurinacional, que se conmemora el jueves 22 de enero, será trasladado al viernes 23, dando paso al primer fin de semana largo del año.

Luego llegará uno de los descansos más esperados: Carnaval, los días lunes 16 y martes 17 de febrero, que, como es tradición, permitirá cuatro días consecutivos de descanso en todo el país.

Feriados clave del primer semestre

Durante la primera mitad del año, dos fechas caen en viernes, asegurando fines de semana largos:

Viernes Santo , el 3 de abril

Día del Trabajo, el 1 de mayo

Sin embargo, los feriados más atractivos llegan en junio. Corpus Christi, que se celebra el jueves 4 de junio, extenderá la suspensión de actividades también al viernes 5. A esto se suma el Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño, que al caer domingo 21 de junio, será trasladado al lunes 22, generando otro descanso largo.

Segundo semestre: más oportunidades para viajar

La segunda mitad del año mantiene la tendencia. Las Fiestas Patrias ofrecerán otro respiro, ya que el Día de la Independencia, el jueves 6 de agosto, tendrá suspensión de actividades también el viernes 7.

El calendario nacional cerrará con dos fechas importantes:

Día de Todos los Difuntos , el lunes 2 de noviembre

Navidad, que en 2026 se celebrará el viernes 25 de diciembre

CALENDARIO DE FERIADOS 2026 EN BOLIVIA

23 de enero : Día del Estado Plurinacional (traslado del jueves 22)

16 y 17 de febrero : Carnaval

3 de abril : Viernes Santo

1 de mayo : Día del Trabajo

4 y 5 de junio : Corpus Christi

22 de junio : Año Nuevo Andino (traslado del domingo 21)

6 y 7 de agosto : Día de la Independencia

2 de noviembre : Todos los Difuntos

25 de diciembre: Navidad

Mira la programación en Red Uno Play