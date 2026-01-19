¿Cuánto debe pagar por pensiones? Así funciona la nueva calculadora del TSJ

¿Tienes dudas sobre cuánto debes pagar por asistencia familiar? Desde ahora, el cálculo puede hacerse en pocos minutos y sin margen de error. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) presentó este viernes una calculadora digital de asistencia familiar, una herramienta gratuita y de acceso público diseñada para facilitar este trámite a madres, padres, familias y operadores de justicia.

La plataforma está disponible mediante un enlace público, por lo que puede utilizarse desde cualquier computadora o teléfono celular con acceso a internet.

¿Qué permite la calculadora?

El sistema realiza un cálculo automático del monto total a pagar, tomando en cuenta los periodos establecidos en cada proceso. Además, genera un reporte oficial válido ante juzgados, que incluye medidas de seguridad como código QR, lo que garantiza su autenticidad.

¿Cómo acceder a la calculadora?

La herramienta se encuentra en el sitio web oficial del TSJ: tsj.bo

Para utilizarla, solo se deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio web del TSJ Seleccionar la opción “Calculadora de Asistencia Familiar” Introducir tres datos clave: Fecha de inicio de la demanda

Monto mensual fijado

Fecha final del cómputo

Con esta información, el sistema genera automáticamente un documento con el monto total correspondiente.

Módulo especial para operadores de justicia

El ingeniero del TSJ, Noel Vaca Moreno, explicó que la plataforma cuenta con un módulo exclusivo de validación judicial, destinado a abogados y operadores que deben presentar reportes ante tribunales.

En estos casos, se deben agregar datos adicionales como:

Distrito judicial

Número de juzgado

Número de causa

Tipo de proceso

Nombre de la parte demandada

El sistema emite entonces un documento oficial con firma digital y código QR, válido ante el juzgado correspondiente.

Más funciones para casos complejos

La calculadora también podrá utilizarse en solicitudes de incremento o reducción de la asistencia familiar, ampliando su utilidad para distintos procesos en materia de derecho de familia.

Desde el TSJ señalaron que esta herramienta busca facilitar los trámites, reducir errores de cálculo y garantizar mayor transparencia y accesibilidad en los procesos relacionados con obligaciones familiares.

Mira la programación en Red Uno Play