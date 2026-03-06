Histórico golpe al narcotráfico: Destruyen el primer laboratorio de hachís en Cochabamba

La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) confirmó el hallazgo y la posterior destrucción de una infraestructura especializada para la fabricación de hachís en las cercanías del municipio de Torotoro. Este operativo marca un hito en el departamento, al tratarse del primer laboratorio de esta droga que es desarticulado en Cochabamba.

Infraestructura y tecnología industrial

Lo que inicialmente parecía un centro de acopio resultó ser una planta de procesamiento equipada para transformar la materia prima en resina de hachís. Durante la intervención en una vivienda rústica de adobe, las autoridades encontraron un complejo sistema que incluía:

11 lavadoras conectadas a sistemas de mangueras.

4 tanques de agua con capacidad de 650 litros cada uno.

4 refrigeradores industriales (conservadoras) para el tratamiento de la sustancia.

"Se ha encontrado en la misma plantación de marihuana una vivienda estilo rústica de adobe, donde se han hallado estos ambientes en los cuales se fabricaba esta sustancia conocida como hachís", informó el Mayor Miguel Coritza, vocero de la Felcn.

Impacto al patrimonio del narcotráfico

El operativo se extendió sobre una superficie de más de 3 hectáreas de plantaciones. Tras confirmar la pureza de la hierba mediante pruebas de campo, las autoridades procedieron a la erradicación e incineración de un peso neto de 25 toneladas con 389 gramos de marihuana en estado natural.

De acuerdo con el reporte oficial, este golpe representa una de las afectaciones más significativas al narcotráfico en lo que va del año, con un daño económico estimado en 20 millones de dólares.

