Felcn desmantela laboratorio de droga en Chimoré y aprehende a tres ciudadanos colombianos

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), a través del Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE–VALLE), desmantelaron un laboratorio clandestino de cristalización de cocaína y aprehendieron a tres ciudadanos de nacionalidad colombiana durante un operativo ejecutado en inmediaciones de la comunidad Trinidadcito, municipio de Chimoré, provincia Carrasco.

Según el reporte, la intervención se realizó en cumplimiento de la Orden de Operaciones 02/26 “Caimán”, en el marco de las acciones de interdicción al narcotráfico terrestre y fluvial, tras información de inteligencia que alertaba sobre la existencia de un centro ilegal de producción de droga en una zona de difícil acceso.

El operativo se inició la noche del 18 de enero de 2026, alrededor de las 23:45, con el despliegue de cuatro patrullas y 16 efectivos policiales, quienes realizaron patrullajes y búsquedas en sendas y caminos accidentados. Tras más de un día de rastreo, el 20 de enero, cerca de las 09:30, el personal logró ubicar el laboratorio clandestino.

En el lugar se constató la existencia de un laboratorio de cristalización de cocaína, además de la presencia de tres personas de sexo masculino, una de las cuales portaba un arma de fuego. Los aprehendidos fueron identificados como Robinson G. H. (39), Omar P. D. (44) y Johan S. P. R. (23), todos de nacionalidad colombiana.

Durante la intervención, la Felcn secuestró una pistola Glock calibre 9 milímetros, además de sustancias químicas utilizadas en la producción de droga, cuya cuantificación continúa conforme a protocolo. El área fue asegurada y se estableció un perímetro de seguridad a la espera del Fiscal de Sustancias Controladas, para proseguir con las diligencias legales.

El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, que deberá definir la situación jurídica de los aprehendidos y la tipificación penal correspondiente, en el marco de la Ley 1008 de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.

