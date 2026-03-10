Banco FIE ratifica su postura institucional promoviendo la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres

Banco FIE tiene un alto compromiso con la igualdad de género como principio inseparable de su identidad corporativa, siendo un referente de empresa inclusiva no solo por su trabajo en favor de la micro y pequeña empresa, sino por sus acciones que promueven el liderazgo y el empoderamiento económico de las mujeres a través de la provisión de servicios financieros adecuados a sus necesidades , impulsando acciones para el desarrollo de sus actividades económicas y fomentando el liderazgo de las mujeres en puestos de decisión.

Es así que, “Marca Magenta” es el Modelo de Gestión y Liderazgo que promueve la igualdad de género y el liderazgo organizacional, integrando este principio como un pilar del Enfoque de Sostenibilidad del Banco.

“La historia de Banco FIE ha sido escrita hace más de 40 años, con la mirada de incluir a quienes el sistema tradicional olvidaba. “Marca Magenta” nace de la voluntad institucional de mantener vigente ese propósito de inclusión financiera y social formalizando prácticas e iniciativas que promueven la igualdad de género en todas las acciones del Banco, buscando que todas las personas, sin distinción, tengan acceso a oportunidades de crecimiento a nivel personal y laboral que les permita el ejercicio de una ciudadanía plena, en condiciones de igualdad y dignidad”, destacó Enrique Palmero, Gerente General de Banco FIE.

En conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Banco impulsó un evento de activismo colectivo destinado a amplificar la voz de miles de mujeres con el lema “El poder de nuestra voz”, un espacio de reflexión que reivindica la necesidad de seguir avanzando por la igualdad de derechos, la corresponsabilidad, la ciudadanía plena, la lucha contra la violencia y el impulso del liderazgo de las mujeres y su acceso a puestos de decisión.

“En Banco FIE somos activistas y, a través de Marca Magenta, trabajamos para deconstruir estereotipos y sesgos reivindicando los derechos de las mujeres; pero además queremos reconstruir este tejido social para las nuevas generaciones, para que en el futuro hombres y mujeres construyamos un mundo mejor. No levantamos nuestra voz solo por un día; nuestro compromiso es permanente y avanzamos para derribar las barreras que intentan silenciarnos. Creemos que la inclusión financiera y el empoderamiento económico son herramientas que fortalecen la valentía y el poder de las mujeres para alcanzar sus metas Creemos que cuando una mujer alza la voz, la sociedad tiene la capacidad de ser transformada”, manifestó Ximena Behoteguy, Presidenta del Directorio de Banco FIE.

Banco FIE ratifica su postura institucional promoviendo la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres

Banco FIE ha consolidado importantes resultados que se traducen en un impacto real a favor de miles de mujeres bolivianas y sus familias, que representan el 53.1% del total de su clientela, 31.2% de ellas se encuentra en zonas periurbanas y rurales en todo el país, 79% son jefas de hogar y en la mayoría de los casos son las que generan el sustento familiar.

Adicionalmente, el Banco ha desarrollado programas para fomentar el empoderamiento social y económico de las mujeres, alrededor de 300,000 mujeres participaron en nuestros programas de educación financiera con enfoque digital. Más de 1,700 mujeres participaron en programas de capacitación y asistencia técnica con enfoque digital y agropecuario. Más de 1,200 mujeres beneficiarias con programas de impacto en la comunidad. El Banco cuenta con Tinka, una comunidad que apoya, empodera y acompaña el crecimiento de los negocios de las personas emprendedoras. Actualmente cuenta con más de 3,300 miembros activos, de los cuales el 60% son mujeres, lo que refleja que el ecosistema emprendedor es femenino.

A nivel interno Banco FIE promueve un liderazgo que transforma, 80% del Directorio, el 43% de la alta gerencia y el 58% de los puestos de decisión está ocupado por mujeres.

“Este 8 de marzo reafirmamos que nuestro compromiso va más allá de las palabras, somos el respaldo de los proyectos de las mujeres, el eco de su valentía y el aliado de su crecimiento, porque cuando nos unimos, nada puede detener el poder de nuestra voz”, finalizó la Presidenta del Banco.

