Imcruz – Inchcape Bolivia impulsa la movilidad del futuro en Expoauto 2026

En el principal punto de encuentro de la industria automotriz, Imcruz – Inchcape Bolivia marca presencia en Expoauto 2026, que se desarrolla del 04 al 08 de marzo en el recinto ferial Fexpocruz. La compañía presenta un despliegue que consolida su liderazgo y proyecta su visión de la movilidad del futuro, basada en innovación, acompañamiento especializado y respaldo internacional.

“Expoauto es una feria estratégica para dinamizar la industria y acelerar la evolución del sector. Desde la compañía asumimos un rol activo en ese proceso, integrando tecnología, experiencia y el respaldo global para fortalecer la confianza del consumidor y contribuir al desarrollo sostenible de la industria en Bolivia”, señala Stephen de Castro, gerente Regional Retail.

Un despliegue que integra todo su ecosistema de movilidad

Imcruz ocupa dos espacios contiguos que superan los 2.000 m², ubicados sobre la Avenida Principal de Fexpocruz, bajo un concepto 360° que reúne todas sus soluciones en un solo lugar.

La exhibición concentra sus seis marcas automotrices representadas en Bolivia —Suzuki, Mazda, Subaru, Renault, Changan y JAC— abarcando desde vehículos urbanos y SUV hasta propuestas de alto desempeño.

Asimismo, la compañía incorpora su línea de maquinarias y camiones, ampliando la oferta hacia soluciones para transporte pesado, logística y equipos industriales.

Un portafolio alineado a las tendencias globales

La participación en Expoauto incorpora soluciones de nuevas energías (NEV) como parte de una visión alineada con la transformación global del sector automotor y la evolución hacia esquemas más eficientes y tecnológicos. Entre las principales propuestas destacan el JAC E30X, modelo 100% eléctrico orientado al entorno urbano, y la gama electrificada de Changan y Deepal, que reflejan el avance hacia una movilidad más moderna y sostenible en el país.

La propuesta en Expoauto 2026 destaca por sus DESCUENTOS DE FERIA exclusivos, el principal atractivo para quienes buscan adquirir un vehículo nuevo en condiciones preferenciales. A ello se suman beneficios como el tipo de cambio oficial a Bs 6,96, tasa preferencial con bancos aliados y la opción de 0 cuota inicial junto al Banco Mercantil Santa Cruz y el Banco Nacional de Bolivia (según condiciones bancarias), además de 5 años de garantía extendida o hasta 150.000 km, brindando mayor respaldo y tranquilidad a los compradores.

La oferta se complementa con asesoramiento financiero inmediato en los stands, atención directa de entidades bancarias y el acompañamiento de más de 50 ejecutivos comerciales especializados, garantizando una experiencia ágil, personalizada y orientada a concretar la mejor oportunidad de compra durante la feria.

El despliegue se refuerza con un equipo de siete anfitrionas del Staff de Pablo Manzoni y la participación de personalidades invitadas, como Sebastián Putz y Gley Salazar, quienes acompañan la atención a los visitantes y enriquecen la experiencia en el stand durante la feria.

Con más de 41 años de trayectoria en Bolivia y con el respaldo de Inchcape, Imcruz consolida en Expoauto 2026 su visión de largo plazo: dinamizar el sector, fortalecer la confianza del consumidor y liderar la evolución hacia una movilidad más eficiente y sostenible en el país.

Expoauto 2026 se realiza del 4 al 8 de marzo en Fexpocruz y reúne a más de 350 modelos de vehículos en exhibición, en un espacio que supera los 25.000 m². Durante cinco días, la feria presenta las principales tendencias e innovaciones del sector automotor.

Acerca de Imcruz – Inchcape Bolivia

Imcruz – Inchcape Bolivia es una compañía líder del sector automotriz en el país, que inició operaciones en 1984 y, desde 2023, forma parte de Inchcape. A lo largo de sus más de 41 años, la empresa ha crecido de manera sostenida, incorporando una propuesta integral de soluciones de movilidad que destacan en sus respectivos segmentos. Actualmente, representa seis marcas automotrices: Suzuki, Mazda, Subaru, Renault, Changan y JAC, ofreciendo asesoramiento integral desde la elección del 0 km hasta el servicio postventa. Además, cuenta con un negocio de maquinarias y camiones, orientado a la comercialización y atención de equipos pesados, livianos y de maquinaria, de reconocidas marcas como JAC Camiones, Still, Komatsu y Hangcha. También impulsa Autopia, el marketplace más seguro para comprar o vender autos usados.

Imcruz distribuye repuestos originales y, junto con su red de concesionarios, lidera la red de talleres más grande del país, con presencia en: siete locales en Santa Cruz de la Sierra, cuatro en Cochabamba, cuatro en La Paz, dos en El Alto y uno en Sucre, Tarija, Yacuiba, Potosí y Oruro. A ello se suma la representación exclusiva en Bolivia de los lubricantes Shell, marca líder a nivel mundial.

Acerca de Inchcape Américas

Inchcape es la distribuidora automotriz más grande del mundo, con operaciones en los 5 continentes. En América Latina está presente en 14 países de la región—incluido Bolivia—, donde somos aliados de más de 40 marcas de vehículos y maquinaria. Estamos presentes durante todo el viaje de nuestros clientes, acompañándolos desde la compra, el financiamiento, seguros, servicios de mantenimiento y reparación, y la venta de vehículos usados. Combinando nuestra experiencia en el mercado con nuestra tecnología única y análisis de datos avanzados, creamos experiencias innovadoras para el cliente que ofrecen un rendimiento excepcional a nuestros socios, fortaleciendo las marcas y generando un crecimiento sostenible. Somos más de 6.500 personas trabajando para nuestros clientes y socios, con el propósito de brindar movilidad a las comunidades del mundo, para hoy, para mañana y para mejor.

