4 de marzo: Llega a Bolivia la tecnología e-POWER de Nissan, con el lanzamiento del modelo X-Trail e-POWER

La tecnología e-POWER ofrece una experiencia de manejo 100% eléctrica, sin necesidad de recarga externa. Cuenta con dos motores eléctricos que se encargan de darle potencia a los ejes delantero y trasero, impulsando así las ruedas del vehículo, mientras que el motor a combustión funciona únicamente como generador de energía para recargar la batería, por lo que este sistema brinda una aceleración inmediata, mayor autonomía y una conducción más silenciosa y confortable.

Como adelanto a este lanzamiento, Nissan Bolivia inició la preventa de la nueva Nissan X-Trail e-POWER, misma que estará vigente hasta el 4 de marzo. Esta etapa permitirá a los clientes acceder anticipadamente y a un precio especial, a uno de los modelos más esperados de la marca, que combina tecnología, eficiencia, y que redefine la experiencia de conducción en el país.

Con X-Trail e-POWER, Nissan acerca a los bolivianos a una tecnología innovadora que combina lo mejor de la electrificación con la practicidad que buscan los conductores, reafirmando el compromiso de la marca con la innovación y la evolución de la movilidad.

Expoauto 2026 será el escenario ideal para que el público conozca de cerca esta tecnología que transforma la manera de manejar y refuerza el posicionamiento de Nissan como referente en innovación automotriz.

Para más información sobre la preventa de Nissan X-Trail e-POWER, los interesados pueden visitar los concesionarios Nissan a nivel nacional o el sitio web oficial de la marca: https://www.nissan.com.bo/

Mira la programación en Red Uno Play