Primera dama recibe de ITALSA una donación de productos de higiene para comunidades vulnerables

La primera dama de Bolivia, María Elena Urquidi, visitó este miércoles las instalaciones de la empresa ITALSA, donde recibió una donación de productos de higiene básica destinados a comunidades en situación de vulnerabilidad.

En esta oportunidad, la empresa entregó 40.000 pañales de la marca Mi Bebé, de producción 100% nacional, que serán distribuidos a familias de escasos recursos en distintas regiones del país.

Durante la visita, se destacó la importancia de la coordinación entre el sector privado y las iniciativas sociales para atender necesidades básicas, especialmente de niños y familias en situación vulnerable.

La primera dama, en compañía del Directorio del Grupo Kuljis-Perrogón, realizó un recorrido por la planta industrial, Urquidi conoció los procesos de fabricación de los productos, así como los estándares técnicos y de seguridad que se aplican en su producción.

Tras el acto agradeció la donación y valoró la calidad de los productos elaborados en el país. Asimismo, expresó su expectativa de que este tipo de iniciativas pueda replicarse en otras regiones para ampliar el apoyo a sectores que requieren asistencia.

“Agradecerles, he visto unos pañales y toallas higiénicas de alto nivel y gran calidad, les agradezco por la donación que será distribuida entre los más necesitados”, dijo.

En la oportunidad, Jessica Kuljis, vicepresidenta del Grupo Kuljis-Perrogón, manifestó el orgullo de acompañarla en esta causa noble que ha iniciado en favor de la niñez, inspirando a tantos bolivianos y recordando la importancia de trabajar unidos por quienes más lo necesitan.

“Hoy no solo celebramos tu visita institucional, sino también la oportunidad de caminar juntos en esta iniciativa que transforman vidas”, señaló Kuljis.

De igual manera, el presidente del Grupo Kuljis-Perrogón, Ivo Kuljis, destacó que esta producción nacional no solo ahorra divisas porque sustituye la importación de estos productos, sino que genera fuentes de empleos.

“Cuando uno compra un producto boliviano, hecho en Bolivia, está comprando trabajo nacional, por eso es importante consumir lo nuestro”, señaló el presidente del Grupo Kuljis-Perrogón.

La donación forma parte de acciones solidarias impulsadas por la empresa, con el objetivo de contribuir al bienestar de las comunidades y promover el consumo de productos elaborados en Bolivia.

Mira la programación en Red Uno Play