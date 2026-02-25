Lo que comenzó en 2007 como un hallazgo fortuito de una niña de 12 años en la isla Jedediah —una zapatilla azul talle 46 que escondía un pie humano seccionado— se transformó en una de las investigaciones forenses más desconcertantes de la historia reciente. Entre 2007 y 2019, un total de 21 pies humanos dentro de su calzado llegaron flotando a las orillas del Mar de Salish, desatando una ola de pánico y especulaciones en la región.

Una década de hallazgos perturbadores

La frecuencia de los descubrimientos mantuvo a las autoridades en vilo. Apenas seis días después del primer incidente, apareció una segunda zapatilla con restos óseos, esta vez de talle pequeño, perteneciente a un niño o niña, según publica el portal TN en un extenso reportaje.

A lo largo de los años, el flujo no se detuvo:

Variedad de restos: Aparecieron desde esqueletos limpios hasta extremidades con tejido blando.

Cronología dispar: Los análisis de ADN vincularon restos con personas desaparecidas desde 1985 hasta casos recientes de 2016.

Sin patrones criminales: La falta de vínculos entre las víctimas descartó rápidamente la teoría de un único asesino o un accidente masivo.

Casi todos los restos de pies aparecían seccionados a la altura del tobillo..Imagen: TN

La ciencia resuelve el enigma: ¿Por qué solo pies?

Tras años de incertidumbre, el Servicio Forense de Canadá logró desentrañar el misterio en 2019. La explicación no apuntaba a un psicópata, sino a una combinación de biología marina y tecnología textil.

Descomposición natural y carroñeros: Los forenses determinaron que no hubo amputaciones forzadas. Cuando un cuerpo permanece en el océano, los carroñeros submarinos (como crustáceos y camarones) atacan las articulaciones blandas. El tobillo, al ser una unión débil, se separa de forma natural por la acción de estos animales. El papel clave del calzado moderno: A diferencia de los cuerpos que suelen hundirse, las zapatillas deportivas modernas están fabricadas con materiales sintéticos ligeros y cámaras de aire. Esto convirtió al calzado en una "boya" que mantuvo el pie a flote, protegiéndolo de los depredadores más grandes y permitiendo que las corrientes marinas los arrastraran hasta la playa.

"No había signos de herramientas o intervención humana; fue la propia dinámica del océano y la flotabilidad del calzado lo que creó este fenómeno", explicaron las autoridades.

Identificación de las víctimas

Gracias a las pruebas genéticas, se logró identificar a la mayoría de los dueños de estas extremidades. En casi todos los casos, se trataba de personas que habían fallecido por accidentes o suicidios. El caso más impactante fue la identificación en 2012 de un pie que pertenecía a un hombre desaparecido en 1987, cerrando un duelo de décadas para su familia.

Lo que durante años se consideró una trama de terror terminó siendo una lección de ciencia forense: un recordatorio de cómo la naturaleza y la tecnología humana pueden interactuar de las formas más inesperadas y tétricas.

