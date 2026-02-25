En un giro judicial que acaparó la atención en Brasil, el magistrado Magid Nauef Láuar revocó su propia decisión y restableció la condena de nueve años y cuatro meses de prisión para un hombre de 35 años y la madre de una niña de 12 años. Ambos fueron detenidos este miércoles por la Policía Militar en el estado de Minas Gerais.

El caso, que se remonta a hechos iniciados en 2024, generó un intenso debate sobre la protección de la infancia en el vecino país tras un polémico fallo que inicialmente dejó en libertad a los responsables.

El polémico argumento del "vínculo afectivo"

La controversia estalló el pasado 11 de febrero, cuando la 9ª Cámara Criminal del Tribunal de Justicia de Minas Gerais absolvió al hombre y a la madre de la menor. En aquel momento, el magistrado Láuar argumentó que existía un "vínculo afectivo consensual" y que el hombre contaba con el permiso de la madre para mantener la relación.

Incluso se llegó a utilizar como argumento para la absolución que la niña ya habría tenido experiencias sexuales previas. Sin embargo, este razonamiento ignoraba la legislación brasileña y la jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que establece con claridad que cualquier acto sexual con menores de 14 años es estupro de vulnerable y que es irrelevante el consentimiento de la víctima, su experiencia sexual previa o la existencia de una relación amorosa.

Repercusión y rectificación

La absolución provocó el rechazo inmediato de los ministerios de Derechos Humanos y de las Mujeres de Brasil, así como una investigación por parte del Consejo Nacional de Justicia (CNJ). Ante la presión social y un recurso presentado por el Ministerio Público, el magistrado Láuar emitió una decisión para restaurar la condena de primera instancia.

"La sociedad y los órganos de defensa de los derechos del niño se unieron en una sola voz que fue escuchada por el Poder Judicial", afirmó Graciele de Rezende Almeida, coordinadora del Ministerio Público.

La investigación reveló que la niña había abandonado la escuela para vivir con el hombre, quien tiene antecedentes por homicidio y tráfico de drogas. La denuncia inicial surgió precisamente debido al ausentismo escolar de la menor. El hombre admitió ante las autoridades mantener relaciones sexuales con la niña. Fue capturado en casa de una amiga. La madre condenada por omisión y connivencia, ya que permitió que el hombre "viva" con su hija. Fue arrestada en su domicilio.

Actualmente, el magistrado Magid Nauef Láuar también enfrenta una investigación separada por presunto abuso sexual, proceso que se tramita bajo secreto de sumario.

Con información de Agência Brasil, Migalhas y g1.

