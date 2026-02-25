Revelan que 'El Mencho' habría asegurado entradas para el Mundial 2026

El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, ha desencadenado una ola de violencia en diversos puntos de la República Mexicana. A raíz de su muerte el pasado 22 de febrero, han surgido versiones que aseguran que el capo tenía boletos para asistir a la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

De acuerdo con reportes, y en particular con una columna del periodista Óscar Balderas publicada en Milenio, El Mencho habría asegurado entradas para la próxima justa mundialista.

¿Qué destaca la columna?

En su texto titulado “El Mencho tiene boletos para el Mundial”, Balderas apunta que el torneo, que será visto por miles de aficionados en los estadios y por millones a nivel global, representa un escaparate para distintos sectores de la sociedad: políticos, deportistas, empresarios… y, según el autor, también para integrantes del crimen organizado.

El periodista menciona que, el 7 de junio, publicó en la revista DOMINGA de Milenio que una «fuente de alto nivel» le confirmó que el gobierno mexicano habría solicitado a Estados Unidos evitar operaciones de captura o eliminación de El Mencho durante 2026, por el riesgo de provocar violencia en las sedes mundialistas.

Balderas señala que un episodio tipo “Culiacanazo” —en referencia a la violencia ocurrida en 2019 durante una fallida operación para capturar a Oseguera—, justo cuando los ojos del mundo estarían sobre México por el Mundial, sería desastroso para la imagen del país.

Según la columna, el capo incluso habría movido sus conexiones para asegurar boletos para cuatro partidos en el Estadio de Guadalajara, con la intención de regalarlos a sus “aliados” en la política y el empresariado. El texto concluye con una frase que resume la tensión: "El “Mencho” ya tiene sus boletos. En la Copa del Mundo 2026, él también es un jugador al que hay que ponerle marcaje personal, pero sin sacarle tarjeta roja".

¿Quién era El Mencho?

Originario de Aguililla, Nemesio Oseguera nació el 17 de julio de 1966 y se convirtió en uno de los narcotraficantes más buscados tanto por México como por Estados Unidos, que llegó a ofrecer hasta 15 millones de dólares por su captura.

Al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), su grupo se caracterizó por una estructura fuertemente armada, violencia extrema y expansión más allá de las fronteras mexicanas, consolidándose como uno de los actores más poderosos del crimen organizado en el continente.

