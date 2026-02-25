Una mezcla fatal de alcohol, exceso de velocidad y negligencia criminal convirtió un viaje de trabajadores migrantes en una escena de horror este lunes. Un autobús de dos pisos, que transportaba a casi el doble de su capacidad permitida, volcó violentamente en la autopista Purvanchal Expressway, dejando un saldo de cinco fallecidos y más de 45 heridos, muchos de ellos en estado crítico.

El factor fatal: Alcohol y un "microsueño"

Las investigaciones de la policía de Lucknow apuntan directamente al conductor, identificado como Som Pal. Según los informes preliminares, el hombre se detuvo en un comedor de carretera para ingerir bebidas alcohólicas poco antes del accidente.

Bajo los efectos del alcohol y tras conducir una ruta de larga distancia (más de 1,300 km) sin un relevo, Pal sufrió un "microsueño" mientras viajaba a más de 80 km/h. Testigos afirman que el autobús comenzó a zigzaguear "como una serpiente" antes de impactar contra el divisor de la vía y volcar. Aunque el conductor intentó culpar a un reductor de velocidad inexistente en la zona, terminó admitiendo ante las autoridades que había bebido.

Una trampa mortal sobre ruedas

El rescate reveló detalles escalofriantes. Al enderezar el vehículo con grúas, los cuerpos de las víctimas, entre ellas una niña de 8 años y un niño de 6, comenzaron a caer por las ventanas rotas. La tragedia fue agravada por graves negligencias estructurales en el autobús:

Salida de emergencia bloqueada: Los dueños del bus habían instalado asientos adicionales sobre la puerta de emergencia para maximizar ganancias, atrapando a los pasajeros tras el vuelco.

Sobrecarga humana: El vehículo tenía permiso para 48 personas, pero transportaba a cerca de 90 pasajeros , la mayoría trabajadores que regresaban a sus hogares para la festividad de Holi.

Historial delictivo: Se descubrió que el bus tenía 67 multas de tráfico pendientes (challans), pero seguía operando impunemente a través de múltiples estados.

El saldo de la tragedia

Entre los fallecidos identificados se encuentran Birendra (30), Anjali (8) y Priyanshu (15). El resto de los heridos, incluidos siete niños, fueron distribuidos en centros de trauma de alta complejidad como el SGPGI y KGMU. Médicos informaron que una mujer con una lesión grave en la cabeza lucha por su vida.

El conductor ya se encuentra bajo custodia policial y enfrentará cargos por homicidio culposo y conducción bajo los efectos del alcohol. Las autoridades de transporte han iniciado una auditoría mecánica profunda para determinar si fallos adicionales contribuyeron al desastre.

Con información de Bhaskar English, NDTV y The Times of India.

