Dan el último adiós a Brenda, la menor atropellada por un micro en el Plan Tres Mil

Esta tarde, en la capital cruceña, familiares y amigos dieron el último adiós a la menor de 16 años atropellada ayer por un micro, esta emotiva ceremonia de entierro estuvo marcada por el llanto y el pedido de justicia. El féretro de la estudiante de pre-promoción fue acompañado por una multitud que recordó su anhelo de graduarse para estudiar veterinaria y cuidar a los animales.

En horas previas, su padre reiteró la exigencia de 30 años de cárcel para el conductor del micro de la línea 105 que la embistió a alta velocidad.

Su hermana denunció nuevamente la imprudencia del chofer en la Avenida Arroyito, señalando que el fuerte impacto destrozó los sueños de una adolescente con mucho por vivir. "A todas las autoridades les rogamos justicia, no se puede quedar esto así", exclamó mientras la comunidad educativa rendía honores a la víctima.

Actualmente, el conductor permanece aprehendido en dependencias de Tránsito del Plan Tres Mil a la espera de que se defina su situación jurídica ante el Ministerio Público. Mientras tanto, los peritajes policiales continúan para confirmar la responsabilidad técnica en este trágico suceso que ha consternado a Santa Cruz.

