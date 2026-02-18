TEMAS DE HOY:
Comunidad

“Tiene golpes en la región del cráneo”: así evoluciona la niña atropellada en el Plan 3.000

De acuerdo con los reportes, el hombre intentó darse a la fuga y en su huida terminó atropellando a otras dos personas metros más adelante. Posteriormente fue aprehendido.

Charles Muñoz Flores

18/02/2026 15:22

Menor atropellada en el Plan 3000 se encuentra estable y bajo observación médica. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

La menor de aproximadamente siete años, que fue atropellada en la zona del Plan 3.000, se encuentra estable y bajo estricta observación médica, según el informe brindado por la clínica privada donde permanece internada.

El hecho ocurrió en la avenida Arroyito, cuando un conductor impactó contra una niña que cruzaba una vía. De acuerdo con los reportes, el hombre intentó darse a la fuga y en su huida terminó atropellando a otras dos personas metros más adelante. Posteriormente fue aprehendido por las autoridades.

Bernardo Ortiz, director del centro médico, informó que la paciente presenta una evolución favorable, aunque continuará en observación durante la jornada para evitar posibles complicaciones.

“Evidentemente el día de ayer llega una menor de edad de aproximadamente entre 7 a 8 años producto de un accidente de tránsito en calidad de peatón. En este momento la niña se encuentra con una evolución favorable, lo cual está siendo seguido por un manejo multidisciplinario por neurocirugía, pediatría, trauma y maxilofacial”, explicó Ortiz.

El médico detalló que la menor fue categorizada como policontusa, es decir, presenta múltiples golpes producto del impacto. “Sí, evidentemente tiene golpes tanto en la región del cráneo, región occipital, en la región mentoniana y en diferentes partes del cuerpo”, precisó.

La niña permanecerá internada hasta que los especialistas determinen que su estado de salud permite otorgarle el alta médica.

 

