'Mamen' Saavedra retoma campaña y promete frenar extorsiones a comerciantes

Manuel Saavedra retomó actividades en el mercado Florida, en donde expuso su plan de Gobierno. El candidato aseguró que en su gestión "se acabaron los que extorsionan y amenazan" a quienes trabajan en la ciudad.
18/02/2026 15:31
Escuchar esta nota
El candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra por la agrupación VOS, Manuel Saavedra, retomó este miércoles su campaña rumbo a las elecciones subnacionales con una visita al mercado Florida, donde expuso sus principales propuestas electorales.
Saavedra afirmó que, de llegar a la Alcaldía, no permitirá extorsiones ni cobros ilegales a los comerciantes y aseguró que su gestión apuntará a construir un municipio más cercano a la ciudadanía.
“Vamos a hacer de Santa Cruz un municipio donde funcionen la limpieza, el bacheo de calles y el alumbrado público, pero también daremos solución a problemas que arrastramos desde hace años, como el transporte público, la basura y el orden en la ciudad. Se acabaron los que se ponen al frente a extorsionar y amenazar; vamos a tener una ciudad cercana y confiable”, sostuvo el candidato.
La actividad estuvo acompañada por aspirantes al Concejo Municipal. Saavedra adelantó que continuará realizando visitas a barrios y distintos puntos de la ciudad hasta el último día permitido por el calendario electoral.
Mira la programación en Red Uno Play
15:00
16:30
17:00
18:55
21:00
22:00
15:00
16:30
17:00
18:55
21:00
22:00