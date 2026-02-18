'Mamen' Saavedra retoma campaña y promete frenar extorsiones a comerciantes

El candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra por la agrupación VOS, Manuel Saavedra, retomó este miércoles su campaña rumbo a las elecciones subnacionales con una visita al mercado Florida, donde expuso sus principales propuestas electorales.

Saavedra afirmó que, de llegar a la Alcaldía, no permitirá extorsiones ni cobros ilegales a los comerciantes y aseguró que su gestión apuntará a construir un municipio más cercano a la ciudadanía.

“Vamos a hacer de Santa Cruz un municipio donde funcionen la limpieza, el bacheo de calles y el alumbrado público, pero también daremos solución a problemas que arrastramos desde hace años, como el transporte público, la basura y el orden en la ciudad. Se acabaron los que se ponen al frente a extorsionar y amenazar; vamos a tener una ciudad cercana y confiable”, sostuvo el candidato.

La actividad estuvo acompañada por aspirantes al Concejo Municipal. Saavedra adelantó que continuará realizando visitas a barrios y distintos puntos de la ciudad hasta el último día permitido por el calendario electoral.

