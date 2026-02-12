TEMAS DE HOY:
Mamen Saavedra promete terminar con el “sitiaje” en los mercados

El candidato de la agrupación Vos recibió el apoyo de ferreteros y comerciantes en un recorrido por el populoso centro de abasto. Saavedra plantea una gestión con transparencia para eliminar los cobros irregulares por espacios en la vía pública.

Miguel Ángel Roca Villamontes

12/02/2026 15:07

Mamen visitó el mercado San Pedro esta jornada. Foto: Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

El candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra por la agrupación Vos, Mamen Saavedra, visitó este jueves el mercado Alto San Pedro, donde recibió el respaldo de ferreteros y comerciantes de la zona. En el lugar aseguró que, de llegar a la Alcaldía, pondrá fin al denominado “sitiaje” en los centros de abasto.

“Nosotros planteamos ordenar nuestra ciudad, dar oportunidades y que haya gobierno municipal, pero también transparencia. Que se acabe el famoso ‘sitiaje’, que la calle deje de tener dueño y deje de tener precio”, manifestó Saavedra.

Durante el recorrido, el aspirante compartió con distintos puestos de venta acompañado por los candidatos al Concejo Municipal Reina Condarco, Edgar Álvarez y Marco Cadena.

En ese contexto, Álvarez cuestionó a la actual gestión municipal, a la que acusó de abandonar la ciudad y de “poner trabas” al sector gremial que, según afirmó, busca aportar al desarrollo cruceño.

 

