Mamen Saavedra promete terminar con el “sitiaje” en los mercados

El candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra por la agrupación Vos, Mamen Saavedra, visitó este jueves el mercado Alto San Pedro, donde recibió el respaldo de ferreteros y comerciantes de la zona. En el lugar aseguró que, de llegar a la Alcaldía, pondrá fin al denominado “sitiaje” en los centros de abasto.

“Nosotros planteamos ordenar nuestra ciudad, dar oportunidades y que haya gobierno municipal, pero también transparencia. Que se acabe el famoso ‘sitiaje’, que la calle deje de tener dueño y deje de tener precio”, manifestó Saavedra.

Durante el recorrido, el aspirante compartió con distintos puestos de venta acompañado por los candidatos al Concejo Municipal Reina Condarco, Edgar Álvarez y Marco Cadena.

En ese contexto, Álvarez cuestionó a la actual gestión municipal, a la que acusó de abandonar la ciudad y de “poner trabas” al sector gremial que, según afirmó, busca aportar al desarrollo cruceño.

