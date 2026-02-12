La propuesta de Ritter para industrializar minerales estratégicos y revolucionar los impuestos en Santa Cruz

Otto Ritter, candidato a la Gobernación de Santa Cruz por la agrupación Santa Cruz Para Todos, afirmó que el departamento atraviesa “una desidia total” y denunció abandono en las provincias tras un recorrido realizado en distintas comunidades.

Según el postulante, una de las principales apuestas de su plan de gobierno es la explotación de tierras raras identificadas en el departamento. Las tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos (escandio, itrio y los 15 lantánidos) fundamentales para la tecnología moderna, usados en imanes de alta potencia, vehículos eléctricos, electrónica y energías renovables.

Aseguró que existen al menos dos yacimientos estratégicos.

“Tenemos la reserva de tierras raras más grande del mundo en el cerro Manomó y otra en Rincón del Tigre. Si nosotros explotamos nuestras tierras raras podemos transformar Santa Cruz en la nueva Dubái de América Latina”, sostuvo.

Ritter también planteó concesionar la construcción de carreteras y gestionar el traspaso de las competencias de las rutas nacionales a la Gobernación. Asimismo, propuso la creación de una agencia tributaria cruceña que, según explicó, permitiría administrar la recaudación y transferir el 50% de lo percibido al Gobierno central.

En el ámbito energético, el candidato advirtió que el departamento podría enfrentar problemas de abastecimiento debido a la dependencia del gas.

“En dos años Santa Cruz puede volver a los mecheros y a las velas, porque la energía se genera a partir del gas. Tenemos que generar nuestra propia energía; planteamos la energía nuclear, necesitamos tres centrales nucleares modulares, dos podrían estar en Santa Cruz de la Sierra y una en provincia”, señaló.

El plan de gobierno también contempla que el fiscal departamental sea designado por la Asamblea Legislativa Departamental, además de impulsar la libre exportación y la biotecnología con el objetivo de convertir a las comunidades en zonas productivas.

Mira la programación en Red Uno Play