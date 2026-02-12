Jabalíes se vuelven futbolistas y causan furor en Italia | VIDEO

Una escena tan inesperada como viral ha conquistado las redes sociales. En un parque ubicado en la periferia de Roma, Italia, un grupo de jabalíes fue grabado mientras interactuaba con un balón en un campo de fútbol, dando la impresión de que estaban disputando su propio partido.

En el video, que rápidamente se difundió en plataformas digitales, se observa a los animales girar alrededor de la pelota, empujarla con el hocico y correr tras ella, generando reacciones de asombro, risas y miles de comentarios.

De lo curioso a lo preocupante

Aunque para muchos usuarios la escena resulta divertida y enternecedora, especialistas y autoridades recuerdan que la presencia de estos animales en zonas urbanas no deja de ser un riesgo.

Los medios locales señalan que la aparición de jabalíes en barrios y parques de Roma es cada vez más frecuente, ya que buscan alimento entre residuos y áreas verdes.

Si bien verlos corretear o “jugar” puede parecer inofensivo, se trata de animales salvajes que pueden volverse agresivos, causar accidentes y dañar espacios públicos, como en este caso, donde el campo deportivo quedó temporalmente inutilizado.

Un fenómeno cada vez más común

En los últimos años, varias ciudades italianas han reportado un aumento en la presencia de jabalíes en zonas habitadas, lo que ha generado debates sobre control ambiental y convivencia con la fauna silvestre.

Mientras tanto, este curioso episodio se suma a la larga lista de videos virales donde la naturaleza sorprende al adueñarse, por unos minutos, de espacios creados para los humanos.

Mira la programación en Red Uno Play