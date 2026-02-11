¡El amor no tiene fecha de vencimiento! Hombre pide matrimonio a su pareja tras 22 años y 5 hijos; el video se hace viral

En un mundo lleno de propuestas de matrimonio extravagantes y producciones de cine, una escena grabada en la sencillez de un hogar en Lima (Perú) ha logrado lo que pocos: conmover a más de 13 millones de personas.

El usuario de TikTok @yuliox05 (Yuliox G.R) compartió el momento exacto en que su padre decidió formalizar una vida entera de amor. Sin necesidad de escenarios de lujo, el hombre llegó a casa después de una jornada laboral cargada con un arreglo floral en forma de corazón y una carta que cambiaría el rumbo de su historia familiar.

"Como una quinceañera": El momento que rompió el internet

El clip, que ya es un fenómeno viral, muestra al hombre arrodillándose frente a la madre de sus cinco hijos en medio de su habitación. La reacción de la mujer, quien se llevó las manos al rostro entre lágrimas y risas de nerviosismo, ha sido descrita por los usuarios como la de una "quinceañera enamorada".

“Ver a tu papá pedirle matrimonio a tu mamá después de 22 años y con cinco hijos es tan…”, escribió uno de sus hijos en la descripción del video, acompañando las imágenes con emojis de llanto y corazones.

Las redes sociales se unen: "¡Queremos la boda!"

La autenticidad del momento generó una ola de reacciones que van desde la esperanza hasta la solidaridad. En los más de 30 mil comentarios, la comunidad no solo celebró la unión, sino que diversos emprendimientos ya han levantado la mano para patrocinar el evento: "Nos dio esperanza, llanto y ternura", comentó una usuaria; "Yo les regalo el pastel", ofreció un negocio de repostería; "¡Que todos pongamos para la boda!", fue el grito de guerra de los seguidores.

Lo que resalta en este video no es el entorno, sino la mirada de complicidad y el respeto tras dos décadas de convivencia. En una era de relaciones fugaces, este "sí" después de 22 años es un recordatorio de que el compromiso real no depende de un calendario, sino del deseo de elegir a la misma persona todos los días.

Mira el video:

