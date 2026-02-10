La moda delictiva ha dado un giro inesperado en Tijuana, México, tras el debut de un ladrón que despreció el uso de los pasamontañas tradicionales. El sujeto irrumpió en un negocio local con un sigilo que desapareció en cuanto decidió que una bolsa de plástico era el accesorio perfecto para su rostro.

A mitad de su "misión secreta", el delincuente se colocó el envoltorio en la cabeza creyendo que se volvería invisible ante los ojos de la ley. Sin embargo, su brillante idea solo logró que las cámaras documentaran su torpeza en un ángulo de 360 grados.

El video se ha vuelto viral no por el botín, sino por la cuestionable estrategia de este genio del disfraz que ahora es buscado por todas partes. Las autoridades ya rastrean al sospechoso, quien probablemente olvidó que el plástico es mejor para las compras que para el anonimato.

