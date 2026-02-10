Operadores mantienen paro en la Bimodal y exigen destitución del administrador

La venta de pasajes en la Terminal Bimodal de Santa Cruz continúa suspedida debido al paro que llevan adelante los operadores de transporte que este martes cumple su segundo día exigiendo la destitución del administrador.

Los movilizados aseguran que la protesta se mantendrá hasta que el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, llegue al lugar para dialogar sobre el incremento en los alquileres y la designación del nuevo director.

Los movilizados llevaron a cabo un congreso con ejecutivos del Conalti, la Federación de Transporte Santa Cruz y diversos sectores vinculados a la terminal, entre ellos transportistas, arrendatarios, boleteros y otras asociaciones.

“Nuestro primer voto resolutivo era definitivamente esperar que el ministro de Obras Públicas baje hacia nosotros y pongamos la conversación sobre el nuevo director”, indicaron la representante del sector.

Sin embargo - según denunciaron - al no obtener respuesta de las autoridades ingresaron en un paro indefinido con suspensión de actividades en la Bimodal.

Los dirigentes pidieron disculpas a la población por los perjuicios ocasionados, pero aseguraron que es la única forma que encontraron para ser escuchados. Confirmaron que tampoco habrá venta de pasajes en la jornada siguiente y que la terminal permanecerá cerrada.

Finalmente, aclararon que la protesta se desarrolla de manera pacífica y exhortaron a los usuarios a no adquirir boletos fuera de la terminal, denunciando la presencia de vendedores clandestinos que operan de forma ilegal en exteriores.

Mira la programación en Red Uno Play