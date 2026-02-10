Escándalo en el baloncesto: Pelea campal entre padres e hinchas deja heridos y denuncias penales en Cochabamba

Lo que debía ser una fiesta deportiva por el ascenso de categoría en el baloncesto local se transformó el pasado jueves en una batalla campal. Público que observaba el partido entre los clubes "Los Leones" y "Los Lagartos" protagonizaron un violento enfrentamiento en el coliseo Casimiro Vargas, ubicado en la zona de la Costanera, dejando un saldo de al menos tres personas heridas y una investigación penal en curso.

El detonante: Un partido de "trámite" que terminó en la FELCC

El encuentro, correspondiente a la tercera de ascenso, definía quién subiría a la segunda categoría. Según testigos y videos de seguridad, la tensión escaló cuando familiares pasaron de los insultos a los golpes de puño, patadas y gestos obscenos. Los jugadores también se habrían involucrado. En las imágenes difundidas, se observa a dos mujeres provocando activamente a la hinchada rival, lo que desató la agresión generalizada.

El partido tuvo que ser suspendido de inmediato. Gran parte de los involucrados terminaron en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). La violencia no discriminó edades. El presidente de la Asociación de Basquetbol Cochabamba confirmó que, entre los heridos, se encuentran una menor de edad y una madre de familia.

"Realmente este tipo de actitudes ensucia completamente el deporte que tanto amamos. El comportamiento deja mucho que desear", declaró la autoridad deportiva, visiblemente afectado por la situación.

Sanciones deportivas y proceso penal

A diferencia de otros incidentes aislados que se resuelven de forma interna, este caso ha saltado a la justicia ordinaria. La Asociación informó lo siguiente:

Vía legal: Ambos clubes han iniciado acciones penales. Se espera el requerimiento del fiscal para avanzar con el proceso.

Justicia deportiva: Se presentará un informe técnico elaborado por el fiscal de cancha (secretario técnico). No se descartan sanciones severas y suspensiones.

Desde la dirigencia lamentaron que un partido que era el "mejor de tres" y que no generaba una expectativa de conflicto terminara de esta forma. "Estamos en shock porque el básquetbol no es un deporte que amerite estas reacciones", concluyó el presidente de la asociación.

