Pelea entre hinchas deja heridos tras el partido Blooming Vs Guabirá en Montero

Hinchas protagonizaron un hecho de violencia en las afueras del estadio Gilberto Parada de Montero, tras el partido entre Blooming y Guabirá por la Copa Bolivia dejando como saldo varias personas heridas.

El duelo entre Blooming y Guabirá acabó 1-1 anotó para los azucareros, Gastón Rodríguez de penal y para los celestes convitió Moisés Villarroel.

