Deportes

Pelea entre hinchas deja heridos tras el partido Blooming Vs Guabirá en Montero

El hecho se registró en las afueras del estadio Gilberto Parada, tras el duelo por la Copa Bolivia entre los equipos de Blooming y Guabirá.

Martin Suarez Vargas

05/10/2025 21:43

Foto: Red Uno.
Montero, Bolivia.

Escuchar esta nota

Hinchas protagonizaron un hecho de violencia en las afueras del estadio Gilberto Parada de Montero, tras el partido entre Blooming y Guabirá por la Copa Bolivia dejando como saldo varias personas heridas.

El duelo entre Blooming y Guabirá acabó 1-1 anotó para los azucareros, Gastón Rodríguez de penal y para los celestes convitió Moisés Villarroel.

