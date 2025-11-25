“Ascender es el objetivo”: Jorge Pontons presidente de San Juan FC

El presidente de Integración del Norte San Juan Fútbol Club, Jorge Pontons, conversó en exclusiva con El Mañanero de Red Uno sobre el histórico momento que vive el club, a solo un paso de llegar a la Primera División del fútbol boliviano.

“Estamos trabajando en toda la logística y los jugadores entrenan todos los días para llegar en las mejores condiciones al partido de vuelta contra Real Potosí”, afirmó Pontons. El encuentro decisivo se jugará en el estadio Samuel Vaca, casa del equipo warneño, el próximo domingo 7 de diciembre. “Este es el sueño de Warnes, que finalmente tendrá un representante en el fútbol profesional. Esperamos coronar este proyecto y llevar alegría a nuestra ciudad”, agregó.

Sobre la organización y arbitraje de los partidos, el dirigente aseguró:

“Siempre confiamos en la buena fe de los árbitros. Los errores pueden suceder, pero tenemos plena seguridad en que nuestro equipo dará todo para coronarse campeón y ascender”.

En cuanto a la economía del club, Pontons explicó que el presupuesto es limitado.

“Nuestra billetera es pequeña, pero los jugadores, especialmente los más experimentados, se unieron por el proyecto. Les ofrecemos lo que está en nuestras posibilidades, y esperamos brindarles mejores condiciones el próximo año”.

El presidente destacó también la importancia del trabajo familiar en la institución.

“Mi experiencia y la de mis hijos, que también son parte del cuerpo técnico, sumada al profesionalismo de nuestro preparador físico Mauricio González, nos permite trabajar día a día como una familia. La disciplina, la humildad y el esfuerzo nos han llevado hasta aquí”, señaló.

Pontons cerró con un mensaje a la comunidad:

“Nuestra promesa es ascender a Primera División y devolverle a Santa Cruz y a Warnes una plaza en el fútbol profesional. Contamos con el apoyo de todos para celebrar este logro junto al aniversario de Warnes”.

