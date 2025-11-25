Trágicas imágenes: motociclista fallece al fallar acrobacia en show de Hot Wheels

El piloto Lurrique Ferrari, de 36 años, murió este lunes después de chocar contra una rampa durante una presentación del Hot Wheels Epic Show en la costa norte de Santa Catarina, Brasil.

El motociclista participaba de una de las acrobacias centrales del espectáculo, inspirado en la icónica marca de autos de juguete. Según los primeros reportes, Ferrari no habría tomado el impulso suficiente para completar el salto, lo que provocó que impactara directamente con la rampa.

El golpe afectó gravemente la zona del cráneo y el piloto cayó sobre el pavimento con un trauma severo. De inmediato, los equipos de emergencia ingresaron a la pista para brindarle atención, determinando que era necesario trasladarlo de urgencia a un hospital cercano. A pesar del esfuerzo médico, el piloto no sobrevivió.

Compañeros y miembros del equipo lo describieron como un profesional dedicado, apasionado por las acrobacias y con amplia experiencia en espectáculos de riesgo.

Tras el accidente, la organización del parque informó que suspenderá todas las presentaciones temporalmente mientras se revisan los protocolos de seguridad de la atracción y ofreció apoyo integral a la familia del piloto.

El Ministerio Público de Trabajo de Brasil abrió una investigación y podría solicitar documentación adicional sobre las medidas y procedimientos implementados en el circuito.

